Jefe del Ejército dice que seguirá opinando «sin miedo» tras su polémica con Netanyahu

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 7 ago (EFE).- El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, aseguró este jueves que el cuerpo continuará expresando su opinión «sin miedo», tras la polémica por el presunto rechazo de la cúpula militar israelí al plan del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para tomar el control de la Franja de Gaza.

«Seguiremos expresando nuestra postura sin miedo, de forma profesional, independiente y sustancial. Esperamos lo mismo de nuestros comandantes», dijo Zamir durante una evaluación de seguridad, en declaraciones compartidas por las fuerzas armadas israelíes.

Durante la evaluación, el Ejército revisó sus planes para el futuro y repasó la situación en diferentes frentes.

Zamir aseguró que la bautizada como operación Carros de Gedeón, la nueva fase de la ofensiva israelí en Gaza que comenzó a mediados de mayo con el objetivo de ampliar el control militar del enclave palestino, está llegando a su fin tras lograr sus objetivos.

«Tenemos la capacidad de crear una nueva realidad de seguridad junto a la frontera, mientras mantenemos la presión sobre el enemigo. No volveremos a limitar nuestras respuestas. Eliminaremos las amenazas en su fase inicial», dijo el jefe militar israelí.

Está previsto que Netanyahu reúna este jueves por la tarde a su gabinete de seguridad, que incluye a varios de los ministros de su Ejecutivo, con la intención de aprobar los planes del mandatario para tomar el control de toda la Franja, a pesar de la postura en contra del Ejército.

El martes, la oficina del primer ministro dijo que «las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) están preparadas para implementar cualquier decisión tomada por el gabinete político y de seguridad», tras una reunión de tres horas entre Netanyahu y Zamir.

Las fuerzas armadas son reacias a operar en lugares donde se encuentran retenidos los rehenes por temor a que las milicias palestinas en Gaza los ejecuten ante el avance de las tropas, como ya ocurrió a finales de agosto de 2024 con seis cautivos, hallados el 1 de septiembre.

Según la cadena pública israelí, Kan, la cúpula militar cree además que ocupar toda Gaza provocará un aumento considerable de las bajas israelíes.EFE

jdg/mt/alf

