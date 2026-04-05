Jefe del Ejército israelí: se ha «creado una oportunidad» de cambiar situación con Líbano

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Jerusalén, 5 mar (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó este domingo que «se ha creado una oportunidad para cambiar la realidad de seguridad» con el Líbano, en el marco de la ofensiva terrestre y aérea que su Ejército mantiene en ese país.

«No vamos a desperdiciarla», afirmó el militar durante una visita a la localidad de Nahariya, donde seis personas resultaron heridas hoy por el impacto de un proyectil del grupo chií libanés Hizbulá.

Zamir aseguró que Hizbulá está sufriendo «importantes daños» y que el Ejército continuará profundizando sus ataques contra él.

El líder de las fuerzas armadas israelíes acudió después al sur del Líbano, donde mantiene a cuatro divisiones desplegadas (más una quinta en el Monte Dov, la frontera con los Altos del Golán sirios ocupados; y una sexta en camino), para realizar una evaluación de la situación.

Allí, Zamir estimó en más de 1.000 los muertos del grupo chií en ataques israelíes, tanto en la operación terrestre como en los incesantes bombardeos al sur, este y Beirut.

Las autoridades libanesas elevaron este domingo a 1.461 los muertos en el país a causa de los ataques de Israel.

«Todo el área al sur del Litani se ha convertido en una zona operacional para los soldados del Comando Norte y la Fuerza Aérea están atacando sistemáticamente a operativos de Hizbulá hasta que esté asegurado que toda el área hasta el río Litani esté libre de amenazas a Israel y las comunidades del norte», dijo Zamir.

El militar también se refirió a los objetivos de la ofensiva en el Líbano, después de que medios recogieran afirmaciones de oficiales del Ejército según las cuales el desarme de Hizbulá sólo es alcanzable ocupando todo el Líbano, algo que las fuerzas armadas no pretenden hacer.

«Respecto a los objetivos actuales en el Líbano: las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) se enfrentan a Hizbulá en operaciones de precisión para fortalecer su defensa y empujar la amenaza lejos de las comunidades del norte», dijo. «Nos quedaremos en esta línea tanto como sea necesario», añadió.

«El objetivo de desarmar a Hizbulá está definido como una meta principal, un objetivo en curso que precede a la operación actual», continuó. «Avanzaremos este objetivo con más logros operacionales y medidas del escalón político, mientras preservamos nuestra libertad de acción militar para eliminar amenazas», agregó. EFE

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