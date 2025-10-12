Jefe del Ejército israelí califica como un «fracaso devastador» el 7 de octubre de 2023

3 minutos

Jerusalén, 12 oct (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, reconoció este domingo como un «fracaso devastador» el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que milicias gazatíes mataron a casi 1.200 personas en territorio israelí y secuestraron a otras 251 y que desencadenó una brutal ofensiva de dos años como represalia en Gaza.

«Salimos para defender (al país) el 7 de octubre, tras un fracaso devastador que quedará grabado en la memoria de todos los soldados y comandantes israelíes», dijo Zamir según un comunicado difundido por el Ejército de Israel.

Las palabras de Zamir se producen en la víspera de la liberación de los rehenes que quedan en la Franja de Gaza (48 en total, al menos 28 de ellos muertos), que las autoridades israelíes estiman que se producirá a primera hora de la mañana.

En el comunicado, el jefe del Ejército advierte de que las tropas han completado su redistribución en Gaza hasta la «línea amarilla» definida por la Casa Blanca para la primera fase de su retirada (y que deja más de la mitad de Gaza aún bajo control militar israelí).

«En la Franja de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) han completado su redistribución, y están en completa preparación; estamos listos para atacar a cualquier enemigo que se atreva a alzar la cabeza», dijo este domingo el teniente general.

«Seguiremos actuando para forjar una realidad de seguridad que garantice que la Franja de Gaza ya no represente una amenaza para el Estado de Israel y sus civiles», apuntó el alto mando militar.

Además, Zamir aseguró que ya ha puesto en marcha la operación «Regreso a Casa» para recibir a los rehenes que mañana lunes serán liberados por Hamás. «En pocas horas, todos estaremos reunidos: un solo pueblo, abrazados y unidos», dijo Zamir.

«Nos alegraremos al ver a nuestros rehenes vivos regresar con sus familias y lamentaremos el regreso de aquellos que fueron asesinados, entre ellos nuestros heroicos soldados caídos en combate», añadió, recordando a los 915 soldados muertos en las operaciones tras el 7 de octubre.

El alto el fuego, que marca el inicio de la primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza, entró en vigor el viernes al mediodía, tras el repliegue de las fuerzas israelíes de varias ciudades gazatíes acorde a lo pactado.

El Gobierno israelí confirmó este domingo que los 20 cautivos vivos serán liberados «el lunes temprano» y queda por saber si la entrega de los 28 rehenes muertos será simultánea o justo después del retorno de los vivos.

Según la portavoz de la oficina del primer ministro israelí Shosh Bedrosian, los casi 2.000 prisioneros palestinos serán liberados en el momento en que Israel confirme que los rehenes salida de Gaza está pactada para el lunes estén todos en territorio israelí.EFE

