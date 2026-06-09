Jefe del Ejército israelí dice que el ataque a Irán fue un «preámbulo» de un golpe mayor

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Jerusalén, 9 jun (EFE).- El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, afirmó este martes que el ataque que Israel llevó a cabo este domingo en Irán fue un «preámbulo para un golpe mucho más significativo».

«El ataque que llevamos a cabo en Irán fue una preparación para un golpe mucho más significativo y poderoso. Estamos preparados para regresar y asestar otro ataque severo y de gran alcance contra Irán», dijo el militar durante una visita a un centro de entrenamiento del Ejército, según recoge un comunicado del Ejército.

Zamir declaró, además, que las fuerzas armadas de Israel continuarán «operando y llevando a cabo ataques» en el sur del Líbano, pese a las advertencias de Irán, que ha amenazado con emprender represalias si continúan los bombardeos israelíes en el país vecino.

«Actualmente, las tropas operan en varias áreas y desmantelan infraestructuras terroristas, incluyendo una importante instalación subterránea en el área de Beaufort que Hizbulá utilizaba como base de tiro y centro de mando para dirigir operaciones de combate», agregó el jefe del Estado Mayor israelí.

Israel ocupa actualmente zonas del sur del Líbano, de donde ha desplazado forzosamente a cientos de miles de personas, en su ofensiva contra el grupo chií libanés Hizbulá, que comenzó atacando territorio israelí el 2 de marzo en represalia por los ataques contra Irán del 28 de febrero.

Actualmente, Israel y el Líbano están bajo un teórico alto el fuego acordado con la mediación de Estados Unidos, pero en la práctica el Ejército israelí sigue atacando el territorio del país vecino -donde han muerto más de 3.600 personas a consecuencia de esos ataques- y Hizbulá continúa lanzando proyectiles y drones contra las tropas israelíes en el sur del Líbano y contra el norte de Israel.

De hecho, la continuación de los ataques israelíes en el Líbano, y más concretamente en Beirut, fue la razón que alegó ayer lunes Irán para lanzar un ataque con misiles contra territorio israelí, al que respondió Israel con otros ataques en lo que finalmente quedó como un intercambio de fuego de unas horas que paró tras la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

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