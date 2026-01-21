Jefe del Ejército israelí visita Fuerza Aérea: «Estamos listos para distintos escenarios»

2 minutos

Jerusalén, 21 ene (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, visitó este miércoles la base de Nevatim de la Fuerza Aérea, donde «examinó de cerca» la preparación de la base y sus equipos para «un evento repentino», según un comunicado difundido pro el Ejército israelí.

«Estamos preparados para distintos escenarios y constantemente mejorando nuestras habilidades para lograr la victoria en la campaña general contra nuestros enemigos: esa es nuestra responsabilidad y nuestra misión», aseveró Zamir en un discurso ante el personal de Nevatim.

El mensaje de Zamir reitera lo ya transmitido en sus declaraciones públicas de los últimos días, respecto a la preparación de las fuerzas armadas para reaccionar en distintas arenas, en el marco de las tensiones con Irán.

El lunes, el militar reivindicó que el Ejército estaba listo para utilizar una «fuerza sin precedentes» poco después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, utilizara esas mismas palabras horas antes para describir la respuesta israelí a un hipotético ataque de Irán.

«Esta semana, tres F-35i Adir se unieron a la Fuerza Aérea. La absorción de las naves nuevas es un hito importante para fortalecer las capacidades operacionales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el Ejército)», dijo hoy Zamir durante la visita a Nevatim.

Estos cazas, de fabricación estadounidense pero con variaciones israelíes y que llegaron al país el lunes, fueron parte clave de la flota de Israel durante la guerra con Irán de doce días en junio de 2025.

«Durante la guerra y en la Operación ‘León Naciente’ (la guerra con Irán), habéis adquirido una experiencia operativa sin parangón en el mundo», aseguró el jefe del Ejército, «y sabremos extraer lecciones y utilizarla para garantizar la seguridad del Estado de Israel en todo momento». EFE

