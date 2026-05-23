Jefe del Ejército paquistaní se reúne con Pezeshkian y Qalibaf para impulsar paz con EEUU

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Teherán, 23 may (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, se reunieron este sábado con el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, de visita en Teherán, en un intento por acercar las posturas de la República Islámica y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz.

Munir, quien llegó ayer a Teherán, se reunió esta mañana con Qalibaf, uno de los principales responsables iraníes implicados en las conversaciones de paz con EE.UU., y posteriormente sostuvo un encuentro con Pezeshkian para discutir sobre las negociaciones entre Irán y Washington, en las que Pakistán ejerce de mediador, según informó la agencia IRNA.

El medio reportó que Qalibaf aseguró en su reunión con Munir que Irán no renunciará a sus derechos, sin precisar a qué se refería, aunque podría tratarse de una alusión al programa nuclear iraní, que Washington busca limitar y sobre el que exige la entrega de los 440 kilos de uranio altamente enriquecido que tiene el régimen de Teherán.

«No renunciaremos a los derechos de nuestro pueblo y nuestro país, especialmente frente a una parte que no ha mostrado sinceridad y en la que no existe confianza», afirmó Qalibaf, quien denunció que EE.UU. ha violado el alto el fuego vigente desde el 8 de abril al imponer un cerco naval contra buques y puertos iraníes.

El presidente del Parlamento iraní y excomandante de la Guardia Revolucionaria sostuvo además que las Fuerzas Armadas iraníes se han reorganizado durante la tregua y advirtió de que «si el presidente estadounidense, Donald Trump, comete la insensatez de reiniciar la guerra, la respuesta para Estados Unidos será más contundente y amarga».

El jefe del Ejército paquistaní, tras su encuentro con Pezeshkian, del que no se han publicado detalles, se reunió por segunda vez desde anoche con el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, para tratar de acercar las posturas entre Teherán y Washington.

Anoche, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, se mostró cauto en declaraciones a la televisión estatal y afirmó que el acuerdo aún no está cerca.

Bagaei indicó que las conversaciones se centran en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní quedarían para una fase posterior a un posible acuerdo de paz.

Además de la cuestión nuclear, Teherán y Washington también mantienen diferencias sobre la situación en el estrecho de Ormuz, bloqueado parcialmente por Irán desde los primeros días de la guerra, a lo que EE.UU. respondió imponiendo un cerco naval sobre puertos y buques iraníes en la zona desde el 13 de abril.

Irán busca formalizar el cobro de peajes por el tránsito marítimo a través del estrecho mediante un proyecto de ley aún pendiente de aprobación y defiende su “jurisdicción” en el estratégico paso, donde asegura que los buques deben obtener autorización iraní para navegar.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió el viernes de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo y del gas mundiales antes de la guerra lanzada por Israel y EE.UU. contra Irán el 28 de febrero. EFE

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