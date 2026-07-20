Jefe del Ejército ucraniano visita frente de Kostiantínivka entre rumores de destitución

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Kiev, 20 jul (EFE).- El jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, ha visitado los alrededores de la ciudad de Kostiantínivka, que el Kremlin da desde comienzos de julio por ocupada, en un contexto marcado por los rumores sobre su posible destitución a manos del presidente Volodímir Zelenski.

Sirski anunció su viaje en redes sociales en un mensaje en el que dio a entender, en la línea de lo que viene diciendo Kiev sobre la situación, que la ciudad sigue en manos ucranianas y los rusos sólo han conseguido infiltrar a grupos de soldados dentro de ella.

Además, Sirski cifró en sólo 145 el número de soldados que el Ejército ruso habría logrado acumular dentro de Kostiantínivka, una ciudad que antes de la guerra tenía cerca de 70.000 habitantes.

Su conquista por parte de Rusia ayudaría al Ejército del Kremlin en su objetivo prioritario de hacerse con las dos principales ciudades que Ucrania aún controla en Donetsk, Kramatorsk y Sloviansk.

En su mapa de la guerra, el canal militar de Telegram ucraniano DeepState da una parte de Kostiantínivka como bajo control de Ucrania y otra como zona gris en la que se producen combates.

El general ucraniano dijo que sus fuerzas lograron eliminar a 21 ocupantes rusos y herir a otros seis en las últimas 24 horas, y resaltó la importancia de incrementar el uso de sistemas no tripulados de todos los tipos para proseguir las labores de detección y eliminación de infiltrados rusos con el menor riesgo posible para sus hombres.

El exministro de Defensa Mijailo Fédorov -que atribuyó su salida del cargo la semana pasada por decisión de Zelenski a un conflicto con Sirski- criticó al jefe del Ejército ucraniano por no adaptarse a los cambios que los drones han impuesto en la realidad de la guerra.

Sirski ha anunciado su visita al frente de Kostiantínivka después de que el regimiento ucraniano Skelia publicara un vídeo en que se ve a sus soldados posando con una bandera ucraniana en un edificio en ruinas de esa ciudad.

Los soldados nombran en el vídeo específicamente tanto al presidente Zelenski como al jefe del Ejército y les informan de que la ciudad está “de nuevo bajo la bandera azul y amarilla” de Ucrania.

Medios ucranianos han publicado recientemente informaciones de abusos contra soldados dentro del regimiento Skelia que los críticos de Sirski achacan a la supuesta cultura autoritaria que el general habría implantado en el Ejército.

Zelenski ha reaccionado a las manifestaciones y muestras de apoyo en muchos sectores de la sociedad y las estructuras de poder ucranianas hacia el exministro Fédorov reuniéndose con los mandos del Ejército que están por debajo de Sirski.

Además, Zelenski ha prometido cambios en la estructura y la organización del Ejército para esta misma semana. EFE

mg/rz/mb