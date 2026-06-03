Jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU visita Venezuela para reunión con Gobierno chavista

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Caracas, 3 jun (EFE).- El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, visitó este miércoles Venezuela para participar en reuniones con el Gobierno de Delcy Rodríguez, informó el órgano de los líderes de mayor rango dentro del Departamento de Defensa de la nación norteamericana.

«El general Caine participó en discusiones bilaterales con líderes senior del Gobierno interino y la dirección y el personal de la Embajada de Estados Unidos», señaló el Estado Mayor Conjunto en una publicación en X, sin ofrecer mayores detalles.

El órgano militar compartió una fotografía en la que se ve Caine a las afueras de la Embajada estadounidense en Caracas, acompañado del encargado de negocios, John Barrett, y un grupo de militares.

Asimismo, el Estado Mayor Conjunto indicó que Caine también visitó la Unidad de Aumento de Seguridad de Marines de la Embajada, «agradeciendo a los marines y expresando su profunda gratitud por su dedicado servicio».

El pasado 23 de mayo, Estados Unidos hizo un simulacro de evacuación de su embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática.

El simulacro, de acuerdo a la representación diplomática, se hizo con el objetivo de garantizar la capacidad de respuesta «ante eventuales situaciones médicas» o catástrofes.

El Gobierno de Venezuela informó días antes que autorizó a Estados Unidos a realizar el simulacro como parte de «los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática».

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, visitó Venezuela para supervisar este simulacro.

La diputada chavista Iris Varela, exministra del fallecido presidente Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro, rechazó el ejercicio militar de Estados Unidos y aseguró, en un mensaje en X, que el pueblo venezolano «jamás se dejará aplastar por imperio alguno».

Venezuela y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas y consulares el pasado marzo, dos meses después de la captura del depuesto exmandatario Nicolás Maduro en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, y tras siete años de ruptura. EFE

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