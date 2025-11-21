Jefe del Estado Mayor israelí advierte sobre el riesgo de ignorar la violencia de colonos

Jerusalén, 21 nov (EFE).- El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, advirtió este viernes en deliberaciones internas que, si no se aborda la violencia de los colonos en Cisjordania, se corre el riesgo de limitar la capacidad de Israel en Gaza, Líbano y Siria, según recoge el canal israelí 12.

«Si no detenemos a los alborotadores judíos», advirtió Zamir, Israel podría tener una capacidad de acción más limitada «en los frentes clave de Líbano, Gaza y Siria».

«Estos anarquistas podrían incendiar la zona en un instante, provocando una situación en la que todas las fuerzas tendrían que ser desviadas de inmediato de las fronteras de Gaza y Líbano hacia Judea y Samaria (nombres por los que el Ejército se refiere a Cisjordania), sin que exista ningún interés de seguridad en hacerlo ahora mismo», sostuvo el responsable militar.

«Si no se aborda este problema, podría interferir con todo. Estamos en un momento crítico y la atención debe centrarse en Gaza y Líbano», agregó.

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.

Solo durante el pasado octubre, coincidiendo con la cosecha de aceituna en Cisjordania, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha registrado al menos 264 ataques contra palestinos, el peor mes desde que se comenzaran a registrar estos incidentes en 2006.

«Desde 2006, la OCHA ha documentado más de 9.600 ataques de este tipo. Alrededor de 1.500 de ellos ocurrieron solo este año, lo que representa aproximadamente el 15 % del total», indicó el organismo de la ONU en un comunicado. EFE

