Jefe del Estado Mayor israelí llama a la unidad con el Gobierno tras fricciones por Gaza

Jerusalén, 14 ago (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aseguró este jueves que la victoria en la guerra en la Franja de Gaza dependerá de la cohesión entre el Gobierno y el Ejército, en medio de recientes fricciones con miembros del Gobierno por la reportada oposición a los planes de capturar el enclave palestino.

«En cualquier período, pero especialmente en tiempos de guerra, la relación entre el estamento político y el militar es un eje central de la seguridad nacional. La confianza mutua y la plena cooperación son claves para el éxito», afirmó Zamir durante la ceremonia de entrega del mando de los Colegios Militares del Ejército israelí.

«La victoria en el campo de batalla no depende únicamente de la fuerza militar, sino también de la cohesión entre ambos estamentos. Solo así podemos asegurar una victoria decisiva, así como la resiliencia del Estado al día siguiente», añadió.

Zamir, que, según medios locales, en el pasado expresó su oposición al plan de Gobierno para capturar la Franja, dijo que el Ejército está «finalizando los preparativos para intensificar la operación ofensiva» con el objetivo de «provocar el colapso de las capacidades de Hamás en la Franja, tanto gubernamentales como militares».

«La campaña finalizará cuando hayamos garantizado nuestra seguridad y nuestro futuro», subrayó.

El miércoles, el Ejército israelí aprobó el plan operativo para la nueva fase en Gaza, días después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, presentara su propuesta de ocupación del enclave palestino, que contempla cinco objetivos: desarmar a Hamás, liberar a todos los rehenes israelíes, desmilitarizar la Franja, asumir el control total de la seguridad y establecer «una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina».EFE

