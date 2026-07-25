Jefe del FBI aborda en Pekín la cooperación bilateral contra las drogas y el ciberfraude

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(Actualiza con comunicado chino)

Washington/Shanghái (China), 24 jul (EFE).- El director del FBI, Kash Patel, dialogó en Pekín con altos funcionarios chinos sobre el trabajo conjunto contra el narcotráfico, el ciberfraude y los delitos contra menores, informó este viernes el estadounidense.

«De regreso en Pekín para continuar la extraordinaria labor realizada bajo la Administración (de Donald) Trump: cortar las vías de suministro de precursores del fentanilo y ampliar nuestras operaciones conjuntas contra los centros de fraude y los delitos violentos contra menores», escribió Patel en un mensaje en X.

También afirmó que abordaron maneras de «fortalecer el ya exitoso grupo de trabajo dedicado a la captura de fugitivos», en una publicación que acompañó con fotos de sus encuentros en China.

Según el jefe de la agencia federal, los «resultados históricos» de esta cooperación fueron posibles gracias a la «colaboración directa con el viceministro Xu Datong, del Ministerio de Seguridad Pública».

«Asimismo, el consejero de Estado y ministro Wang Xiaohong me recibió personalmente, marcando un hito sin precedentes para el FBI, lo que demuestra la firmeza de esta relación», afirmó Patel, quien agradeció al equipo diplomático de Washington en Pekín.

La agencia oficial de noticias china Xinhua se hizo eco de la reunión entre Patel y Wang de este viernes al divulgar anoche un breve despacho en el que asegura que el ministro chino reclamó «más diálogo constructivo basado en el respeto mutuo».

Wang llamó a «profundizar la cooperación (…) en áreas como el control antidrogas, el combate contra el fraude telefónico y virtual y la pornografía infantil, la prevención del blanqueo de capitales y la captura de fugitivos», agrega Xinhua.

Acercamientos y tensiones

El viaje del director del FBI a la capital china se produjo como parte de una gira en la que el estadounidense participó en un encuentro en Bangkok sobre centros de estafa y crimen organizado, y se reunió con los primeros ministros de Tailandia y Camboya, Anutin Charnvirakul y Hun Manet, respectivamente.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha presumido su «excelente relación» con su homólogo chino, Xi Jinping, que viajará en otoño a Estados Unidos en gesto recíproco tras la visita del republicano a Pekín en mayo pasado.

Precisamente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su par chino, Wang Yi, abordaron en Manila este miércoles los preparativos del viaje de Xi a Washington.

Ambos países también estudian un marco de reducción arancelaria recíproca por valor de 30.000 millones de dólares por cada uno como parte de los canales de diálogo en comercio, inversiones, agricultura, aviación y contactos militares.

Pese a esto, la relación bilateral continúa marcada por roces sobre aranceles, controles tecnológicos, tierras raras, Taiwán y restricciones estadounidenses a empresas chinas. EFE

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(foto)