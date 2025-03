Jefe del gabinete peruano confía en que no se producirá censura del ministro del Interior

3 minutos

Lima, 19 mar (EFE).- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, expresó este miércoles su seguridad de que las mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la ola de criminalidad, se van a disipar en el Congreso, después de que acuda el jueves a explicar su trabajo para combatir la inseguridad.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Adrianzén dijo estar «seguro» de que, «con evidencia, documentos y cifras», Santiváñez podrá demostrar el trabajo que está haciendo y que está dando «buenos resultados».

Además, remarcó que es «imprescindible» continuar con su participación en el gabinete ministerial.

«Luego de mañana se va a disipar esta idea de aprobar una eventual censura en contra suya», expresó Adrianzén.

La Junta de Portavoces del Congreso peruano anunció este miércoles que Santiváñez acudirá al pleno del jueves para hacer una exposición sobre sus acciones al frente de su despacho, un día antes de que los parlamentarios debatan y voten cuatro mociones de censura presentadas por distintos grupos políticos contra el ministro.

El primer ministro añadió que tienen la «mejor» expectativa sobre la presentación de su titular del Interior porque tiene el convencimiento de que «con el diálogo vamos a poder revertir y aclarar aquellas inquietudes y dudas de los congresistas» sobre el manejo de la inseguridad ciudadana.

Precisamente, esta semana, el Ejecutivo peruano declaró el estado de emergencia en Lima y la vecina Callao para que las fuerzas armadas apoyen a la Policía Nacional en el control interno, y también anunció otras medidas como la expulsión de extranjeros en situación irregular o que han cometido delitos graves.

Sobre este caso, Adrianzén declaró que no pueden permitir que se esté vulnerando la seguridad en la frontera y que tampoco esa situación se sostenga en el tiempo.

Además, aclaró que ya están haciendo esas expulsiones, pero que «hay algunos espacios donde esas expulsiones no se pueden producir porque los países (de origen) no los reciben» y no los pueden «dejar en el mar».

Respecto a la propuesta de la presidenta Dina Boluarte de evaluar la pena de muerte para sicarios y violadores de menores, Adrianzén dijo que la pena de muerte está reconocida en el Perú para casos de traición a la patria en tiempos de guerra, pero que la iniciativa es que se amplíe en situaciones como «delitos gravísimos de sangre».

Consultado sobre la posibilidad de que él mismo fuese interpelado en el Congreso, el jefe del gabinete dijo que respeta todas las iniciativas parlamentarias y que estará atendiendo a esa moción, si se aprueba en el pleno.EFE

mmr/gdl/nvm