Jefe del Mosad afirma que campaña en Irán tendrá resultados incluso tras cesar los ataques

2 minutos

Jerusalén, 14 abr (EFE).- El director del Mosad (agencia de inteligencia exterior israelí), David Barnea, aseguró este martes que la misión de Israel de cambiar el régimen en Irán «aún no ha concluido», pero que su agencia también había previsto que la campaña continuara tras cesar los combates.

«No pensábamos que esta misión se completaría de inmediato con el fin de los combates. Pero también habíamos previsto que nuestra campaña continuara y se materializara en el periodo posterior a los ataques en Teherán», afirmó Barnea durante una ceremonia celebrada con motivo del Día de Recuerdo del Holocausto en la sede del Mosad grabada por el diario Yedioth Ahronoth.

El líder de la inteligencia exterior reiteró que el objetivo de Israel no se cumplirá hasta que caiga el régimen de los ayatolás. Sin embargo no explicó qué condiciones, tras el asesinato del líder supremo Alí Jameneí, deben cumplirse para ello.

«Ese régimen que busca nuestra destrucción debe desaparecer de la faz de la tierra», dijo.

Israel adelantó el inicio previsto para la guerra (según el Ministerio de Defensa, en verano) al 28 de febrero cuando conoció que podía matar en un ataque ese mismo día al líder supremo iraní.

Sin embargo, cuando la guerra cumplía poco más de una semana distintos medios israelíes recogieron que el Ejército de Israel se preparaba para un escenario de «colapso lento» del régimen de Irán. Este consistía en que el alto el fuego llegaría antes de su caída, pero con el régimen en una situación de debilidad que podría fomentar su derrumbe tras el cese de las hostilidades.EFE

pbj/ybp/jgb