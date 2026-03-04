Jefe del Pentágono asegura que EE.UU. está ganando de «manera contundente» a Irán

1 minuto

Washington, 4 mar (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que cuatro días después del inicio de la guerra contra Irán, su país está «ganando de manera contundente» y adelantó que comenzarán a utilizar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal «casi ilimitado».

«Estados Unidos está ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad», dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono. EFE

ygg/lss