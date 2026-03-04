The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Jefe del Pentágono asegura que EE.UU. está ganando de «manera contundente» a Irán

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 4 mar (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que cuatro días después del inicio de la guerra contra Irán, su país está «ganando de manera contundente» y adelantó que comenzarán a utilizar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal «casi ilimitado».

«Estados Unidos está ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad», dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono. EFE

ygg/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR