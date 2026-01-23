Jefe Derechos Humanos ONU pide investigación independiente de muertes de migrantes en EEUU

2 minutos

Ginebra, 23 ene (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó la «deshumanización» de numerosas políticas migratorias de Estados Unidos y pidió una investigación independiente ante el aumento de muertes de migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense.

«El año pasado se tuvo conocimiento de al menos 30 muertes y en lo que va de año se han notificado otras seis», denunció este viernes en un comunicado el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, quien recordó a Estados Unidos sus obligaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados.

En la nota oficial, Türk deploró que agentes migratorios estadounidenses hayan recurrido frecuentemente a la fuerza innecesaria o desproporcionada en operaciones a gran escala.

Paralelamente, muchas personas «están siendo vigiladas y detenidas, en ocasiones de forma violenta, incluso en hospitales, iglesias, mezquitas, tribunales, mercados y escuelas (…) únicamente por la mera sospecha de encontrarse en situación migratoria irregular», denunció.

«Niños están dejando de asistir a la escuela y a citas pediátricas por temor a no volver a ver a sus padres», advirtió un alto comisionado, que dijo estar «estupefacto por el ahora habitual abuso y denigración de los migrantes y refugiados».

Türk también expresó su profunda preocupación por las «narrativas nocivas y deshumanizantes» utilizadas con frecuencia en Estados Unidos para describir a migrantes y refugiados.

«La historia de Estados Unidos ha sido profundamente moldeada por las contribuciones que los migrantes, de todas las regiones del mundo, han hecho y continúan haciendo. Demonizarlos colectivamente (…) es inhumano, un error y va en contra del propio tejido social y de los principios fundacionales de la nación», declaró.

El alto comisionado instó por ello a la Administración estadounidense a acabar con las tácticas que usan a los migrantes y refugiados como chivo expiatorio y «buscan distraer y dividir, lo que les expone a actos hostiles y abusos xenófobos». EFE

abc/psh