Jefe militar de Honduras arremete contra medios y garantiza comicios limpios en noviembre

Tegucigalpa, 27 jun (EFE).- El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, arremetió este viernes contra algunos medios de comunicación, a los que acusó de «mentir y tergiversar» sus declaraciones, y aseguró que la institución armada garantiza elecciones generales «limpias y transparentes» el 30 de noviembre próximo.

«Considero oportuno expresarles nuevamente y públicamente nuestro juramento ante tanta narrativa mediática falsa y criminal, al mentir y tergiversar las expresiones brindadas por mi persona en algunos medios de comunicación, cuyo interés manifiesto pareciera desunir al pueblo hondureño”, subrayó Hernández en su discurso durante los actos conmemorativos al 94 aniversario de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).

En esa línea, el periódico digital de las Fuerzas Armadas publicó hoy un artículo titulado “Crimen organizado, empeñado en deteriorar imagen de FFAA por golpes contra el narcotráfico”, en el que se denuncia que sectores de la prensa nacional han difundido en los últimos meses reportajes con la supuesta intención de «vincular» a miembros de la institución castrense «con actividades delictivas».

El jefe del Estado Mayor destacó que las Fuerzas Armadas mantienen “cerrada y blindada” la frontera del Atlántico frente a las operaciones del narcotráfico, un flagelo que considera que «hace mucho daño a nuestra sociedad».

“Tenemos la presencia de nuestra fuerza Ejército, de nuestra Fuerza Naval, en toda la costa de Gracias a Dios (este de Honduras) con equipo de movilidad y en cada bocana de las lagunas del Litoral Atlántico (…), para evitar que entre un gramo de cocaína u otra droga, o actividad ilícita», enfatizó.

En relación al proceso electoral, Hernández aseguró que la institución armada garantizará el ejercicio del «libre sufragio» y que las elecciones serán «limpias, transparentes, confiables y puntuales».

“El 27 de enero de 2026, señora presidenta (Xiomara Castro), usted estará entregando (el poder) a otro gobierno», en cumplimiento del principio de alternancia democrática, expresó.

En los comicios generales de noviembre, los hondureños elegirán al sucesor o sucesora de Xiomara Castro, así como a tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.

Al recordar el «deplorable y vergonzoso» golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, Hernández dijo que los militares «juramos lealtad a la democracia hondureña. No más rompimientos constitucionales, no más decisiones retrógradas, no más reelecciones, no más traiciones a la patria, no más instrumentalización de las Fuerzas Armadas”.

Además, afirmó que la institución mantiene su lealtad al Gobierno de Xiomara Castro y continuará cumpliendo con su deber de apoyar las políticas públicas en beneficio del pueblo, conforme al marco constitucional.

«El pueblo unido, con trabajo y más virtudes, jamás será vencido», concluyó Hernández, al advertir que el crimen organizado, que «nace de la corrupción», quiere «desunir y vencer al pueblo hondureño y la democracia». EFE

