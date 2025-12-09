Jefe negociador de Maduro dice que con «certeza» Venezuela luchará ante eventual agresión

Caracas, 9 dic (EFE).- El jefe negociador del Gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, dijo este martes que «con absoluta certeza» Venezuela se defenderá y luchará ante una eventual agresión por tierra, cielo o mar, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, visto por el chavismo como una «amenaza» para propiciar un cambio de régimen. EFE

