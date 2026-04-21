Jefe responsable de elecciones en Perú dimite por demoras en reparto de material electoral

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Lima, 21 abr (EFE).- Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, encargada de organizar las elecciones, presentó este martes la dimisión a su cargo a raíz de las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral, que provocaron que se extienda el sufragio de las elecciones generales en forma inédita un día más, y que se abra una investigación de la fiscalía por presunta colusión. EFE

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