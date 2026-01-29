Jefe seguridad Crans-Montana será interrogado por falta de inspecciones en bar siniestrado

Ginebra, 29 ene (EFE).- El jefe del servicio de seguridad pública de Crans-Montana, estación de esquí donde un incendio en un bar causó la muerte de 40 personas la pasada Nochevieja, será interrogado la próxima semana por irregularidades en las inspecciones del local siniestrado, informó este jueves la televisión nacional RTS.

El interrogatorio por parte de la Fiscalía del cantón de Valais, donde se encuentra Crans-Montana, se celebrará el 6 de febrero y estará relacionado con el hecho de que no se habían realizado inspecciones en el bar ‘Le Constellation’ desde 2019, cuando en principio deberían ser anuales, indicó el medio suizo.

Según los indicios reunidos, el incendio se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas que encendieron la espuma insonorizante no ignífuga que cubría el techo del bar, la cual a la vez provocó la propagación casi inmediata de las llamas en el local.

El jefe de seguridad local, cuyo nombre no ha sido hecho público, sería el cuarto imputado en relación con el drama de Crans-Montana.

Este miércoles RTS también anunció la apertura de investigaciones a otro antiguo responsable de seguridad en la estación de esquí.

Hasta entonces figuraban como únicos imputados Jacques Moretti y su esposa Jessica Moretti, copropietarios del bar incendiado, en libertad provisional e investigados por posibles delitos de homicidio, incendio y lesiones corporales por negligencia. EFE

