Jefes de Estado de la ALBA condenan el «despliegue militar» de EEUU en «aguas del Caribe»

1 minuto

Caracas, 20 ago (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de los diez países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenaron este miércoles, en una cumbre virtual extraordinaria, el «despliegue militar» de Estados Unidos en «aguas del Caribe».

En un comunicado, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía advirtieron que «el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, disfrazado de operaciones antidrogas, representa una amenaza a la paz y a la estabilidad de la región y constituye una violación flagrante del derecho internacional».

La ALBA fue convocada un día después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que EE.UU. está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», tras ser preguntada sobre el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.EFE

(video)