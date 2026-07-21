Jefes navales africanos y de EEUU defienden respuesta conjunta a amenazas del Atlántico

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Rabat, 21 jul (EFE).- Los responsables de las fuerzas navales africanas y de Estados Unidos defendieron este martes en Rabat una mayor cooperación internacional y acción conjunta para afrontar los retos de seguridad marítima en aguas atlánticas, entre los que destaca la piratería, la pesca ilegal, la emigración irregular, el terrorismo y la protección del medio ambiente marino.

Los mandos militares manifestaron esta posición durante la cuarta edición de la cumbre de las fuerzas marítimas africanas, organizada en Rabat, donde los participantes coincidieron en que estas amenazas exigen una respuesta colectiva basada en el fortalecimiento de las capacidades, el entrenamiento conjunto y una cooperación permanente.

El almirante George M. Wikoff, comandante de las Fuerzas Navales de EE.UU en Europa y África, insistió en que «no corresponde a ningún país, por si solo resolver todos los problemas», sino que estos desafíos deben afrontarse de «manera colectiva».

«Lo que esperamos como resultado (del foro) es que exista un entendimiento de que la seguridad marítima es un esfuerzo colectivo, en el que todas las naciones contribuyen al conocimiento del dominio marítimo, comparten información a través de nuestras fronteras y fortalecen la conciencia situacional en toda la región», señaló en un encuentro con la prensa durante la cumbre.

Wikoff destacó que una seguridad marítima compartida y una respuesta común a las amenazas que sufre la zona contribuirán a reforzar la seguridad económica global.

El contraalmirante Mohamed Tahin, inspector de la Marina Real marroquí, coincidió en que la seguridad marítima constituye una responsabilidad compartida y una «prioridad estratégica» que solo puede alcanzarse mediante la confianza mutua, el diálogo permanente, la acción coordinada y «una cooperación eficaz entre todos los actores implicados».

En la misma línea, el general de división Daniel L. Shipley, comandante de las Fuerzas del Cuerpo de Marines de EE.UU. en Europa y África, subrayó que las amenazas vinculadas a la piratería, la pesca ilegal, la trata de personas, el contrabando, el terrorismo y la delincuencia transnacional «trascienden las fronteras», afectan las economías, y «exigen una cooperación estrecha entre países, fuerzas y organismos».

Shipley afirmó que las naciones africanas conocen de primera mano estos desafíos y están en la mejor posición para diseñar soluciones duraderas.

Añadió que el papel de Estados Unidos consiste en «fortalecer las relaciones y contribuir al desarrollo de socios capaces y profesionales que puedan responder a las crisis, proteger sus espacios marítimos y colaborar con sus vecinos cuando las amenazas crucen las fronteras».

Por su parte, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Marruecos, Ben Ziff, señaló que los debates durante el foro se centrarán en la innovación en materia de políticas, la cooperación con los socios internacionales y el aprovechamiento de la tecnología para responder a las necesidades regionales.

La cumbre, que se prolongará hasta el próximo viernes, reúne a representantes de más de 40 países africanos y a 20 socios internacionales. EFE

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