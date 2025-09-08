The Swiss voice in the world since 1935

Jenni Hermoso anota en goleada sobre Monterrey y firma su mejor registro con Tigres

Monterrey (México), 7 sep (EFE).- La española Jenni Hermoso anotó este domingo su noveno gol con el Tigres UANL en el torneo, en la goleada por 4-0 sobre las Rayadas del Monterrey para firmar su mejor cuota anotadora con las felinas en una fase regular en la liga femenina del fútbol mexicano.

En el clásico regio que se disputó en la décima jornada del Apertura 2025, la sudafricana Thembi Kgatlana, con un doblete, y Jimena López fueron las otras artilleras del Tigres del entrenador español Pedro Martínez, que escaló al primer lugar de la clasificación.

Hermoso se colocó como la tercera mejor goleadora del Apertura, a dos de la estadounidense Aerial Chavarin, líder con 11 dianas.

El Monterrey, dirigidas por la costarricense Amelia Valverde es séptimo con 17 unidades.

Este domingo, Thembi Kgatlana, al minuto 5, robó un balón y condujo al área para cruzarle el balón a la guardameta Paola Manrique y convertir el 1-0.

En el 14, María Sánchez cobró un tiro libre por izquierda y le mandó un servicio a Jimena López, quien con la frente en el segundo poste marcó el 2-0 en favor de las Amazonas.

Hermoso convirtió su noveno tanto con Tigres al minuto 22, al cobrar un penalti al poste izquierdo de Manrique, quien se tiró al otro costado de la portería y no evitó el 3-0.

Stephany Mayor le mandó un pase filtrado a Kgatlana al 44 y la sudafricana burló a dos marcadoras para enfrente de Manrique definir el 4-0.

En la segunda parte, las Rayadas no reaccionaron y las felinas dejaron ir dos oportunidades de aumentar su ventaja. En el 47, Diana Ordóñez estrelló un balón en el travesaño y a los 73 la recién ingresada Bárbara Olivieri remató al poste.

La jornada concluirá este lunes con el Necaxa-Puebla. EFE

