Jenni Hermoso dice que Tigres tiene una fuerza imparable que las llevará al título

2 minutos

Monterrey (México), 22 nov (EFE).- Jenni Hermoso, campeona del mundo con España y delantera del Tigres UANL del fútbol mexicano de femenino, afirmó este sábado que su equipo tiene una fuerza imparable que las llevará al título del Apertura en la final de este domingo ante el América.

«Cuando estás 3-0 abajo en una final te dan por muerto, pero Tigres resurgió como ave fénix, es una de las características de este equipo; por más mal que vayan las cosas tenemos una fuerza imparable dentro que nos hace resurgir y ahora tenemos todo para con nuestra gente ir por este campeonato», subrayó la exjugadora del Barcelona.

Hermoso se refirió a la reacción que tuvo Tigres en el partido de ida de la final del jueves pasado, en el que al medio tiempo perdía 3-0 con el América, pero en la segunda mitad se lanzaron al ataque para empatar 3-3 en un juego que estuvieron a punto de ganar.

La también exjugadora de Atlético de Madrid y París Saint-Germain reconoció que su sueño desde que llegó al país para jugar con el Pachuca, en el Apertura 2022, es ganar un título de liga, algo que espera lograr este domingo.

«Desde que llegué a México siempre ha querido ser campeona. Sé que estoy en el lugar indicado para ello, en el equipo más grande, con esta gran afición que nos van a ayudar para entregar garra y corazón para hacer historia con Tigres», mencionó.

La final ante América será la tercera para Hermoso en este país y espera sea la definitiva para cumplir su anhelo.

«Jugué una con Pachuca contra América que perdimos, el año pasado con Tigres perdimos con Monterrey; ahora es distinto porque cerramos en casa con nuestra gente. Aquí en Tigres las finales se ganan. He jugado dos y espero que ésta sea la vencida», puntualizó.

Si las ‘Amazonas’ se imponen a las Águilas llegarán a siete títulos para confirmarse como el equipo más ganador en la historia de la liga femenina en México, que data del 2017, algo que Jenni desea, dijo, para tener unas vacaciones felices en su país.

«Siempre sentí que tenía algo de Tigres, desde antes de llegar. Hoy siento que a pesar de sólo llevar dos años aquí me he contagiado de esa garra que tiene Tigres. Ojalá y mañana me pueda ir a España de vacaciones más contenta todavía con un título», concluyó. EFE

as/gb/car