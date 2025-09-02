Jenni Hermoso y el Tigres UANL, de lo mejor de la novena jornada del Apertura mexicano

3 minutos

México, 1 sep (EFE).- La española Jenni Hermoso y su equipo, Tigres UANL, fueron de lo mejor de la novena jornada del Apertura del fútbol femenino de México, que concluyó este lunes y tuvo como acontecimiento el triunfo dominical del Pachuca sobre el líder América.

Hermoso, campeona mundial con su país en el 2023, convirtió dos goles y cobró un tiro de esquina que terminó en un autogol a favor de su equipo para liderar a las ‘Amazonas’ en su victoria por 2-4 sobre las Chivas de Guadalajara.

Jenni convirtió de cabeza en un tiro de esquina en el minuto 19 y cobró un penalti en el 37 para llegar a ocho goles, dos menos que las líderes, Charlyn Corral, del Pachuca, y la estadounidense Aerial Chavarin, del Cruz Azul.

Con el triunfo, Tigres llegó a siete triunfos con un empate, una derrota y 22 puntos, dos menos que América, el principal damnificado de la jornada, al caer 2-3 con el campeón Pachuca para perder su paso perfecto.

Charlyn Corral, premio Pichichi del 2018 en la liga española, anotó el gol con el que las Tuzas, que jugaron 62 minutos con una mujer más en la cancha, se impusieron a las Águilas, que sumaban ocho victorias en ocho salidas.

En el duelo entre las finalistas del pasado Clausura, las Tuzas volvieron a ganar, con dos dianas de Myra Delgadillo y la decisiva de Corral, quien reapareció después de una cirugía en la cara. América sufrió en el 28 la expulsión de Scarlett Camberos y descontó con goles de la española Irene Guerrero y de Kiana Palacios.

Pachuca llegó a seis victorias, dos empates, una derrota y 20 unidades, suficiente para colocarse tercero de la tabla por mejor diferencia de goles que Toluca, cuarto de la clasificación, luego de imponerse este domingo al Querétaro por 2-0.

Hoy las Pumas UNAM le ganaron por 3-5 al Santos Laguna y subieron al quinto escaño con 19 unidades, dos más que el Monterrey de la entrenadora costarricense Amelia Valverde que siguió con sus altibajos y apenas empató 1-1 en su estadio con el Juárez FC, el pasado viernes.

Cruz Azul cayó el sábado 1-2 con León, a pesar de un gol de Chavarin, quien saltó al liderato de las anotadoras con 10 dianas, las mismas de Corral, una encima de Monserrat Saldívar, del América, y dos sobre Jenni Hermoso y la francesa Eugenie Le Sommer, del Toluca.

En otros partidos, el sábado Tijuana venció por 1-0 a Necaxa, el domingo el San Luis goleó por 0-6 al Puebla y hoy Atlas aventajó por 2-1 a Mazatlán.

El Apertura se reanudará del viernes al lunes próximos con la décima jornada del campeonato.

– Partidos de la décima jornada del Apertura del fútbol femenino de México.

Viernes 05.09: Atlas-Querétaro, León-Guadalajara, Juárez-Pachuca, Mazatlán-Cruz Azul.

Sábado 06.09: Pumas UNAM-Toluca.

Domingo 07.09: América-San Luis, Tigres UANL-Monterrey, Tijuana-Santos Laguna.

Lunes 08.09: Necaxa-Puebla.EFE

gb/laa