The Swiss voice in the world since 1935

Jennifer Aniston revela que estuvo «de luto» por Matthew Perry antes de su muerte

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 11 ago (EFE).- Jennifer Aniston habló sobre cómo se sintió respecto a la muerte de Matthew Perry, su compañero en la serie ‘Friends’, y confesó que sentía haber estado ‘de luto’ por él mucho antes de su fallecimiento.

«Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos», dijo Aniston a la revista Vanity Fair sobre los intentos de ella y los amigos del actor de apoyar a Perry con su larga lucha contra las adicciones.

«Pero casi se sintió como si hubiéramos estado de luto por Matthew durante mucho tiempo porque su batalla contra esa enfermedad fue realmente difícil para él», añadió.

Perry falleció el 28 de octubre de 2023 en su casa, a los 54 años, por los efectos agudos de la ketamina. En su libro ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir’ (2022) el actor que dio vida a Chandler Bing en la serie de NBC había hablado sobre lo complicado que fue para él lidiar contra las adicciones.

«Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fanáticos, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor… Me alegro de que haya superado ese dolor», apuntó Aniston.

Después de la muerte del actor, la actriz que interpretaba a Rachel Green en la misma serie, rindió homenaje a Perry en redes sociales en donde lo llamó «hermanito» y destacaba su amor por «hacer reír a la gente. (…) Su vida literalmente dependía de eso», escribió entonces.

Cinco personas fueron acusadas por la muerte de Perry, entre ellas Jasveen Sangha, apodada «La Reina de la Ketamina», quien enfrenta cinco cargos por distribución de ketamina. Su juicio, que ha sido pospuesto en cuatro ocasiones, está programado para comenzar el 23 de septiembre.

El resto de los acusados, incluidos su asistente personal, un amigo y dos médicos, se declararon culpables y están colaborando con la fiscalía. Aún están a la espera de conocer sus sentencias. EFE

mrl/ygg/av

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR