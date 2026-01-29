Jesuita italiano abusó sexualmente de 30 mujeres, algunas menores, según informe interno

Roma, 29 ene (EFE).- El jesuita Sauro de Luca, fallecido en 2012 a los 85 años, abusó sexualmente de aproximadamente 30 mujeres, algunas de ellas menores de edad, según la investigación final realizada por la Compañía de Jesús que reconoce «que ha habido graves deficiencias en la gestión y el procesamiento de las denuncias».

En un comunicado del superior de la provincia euromediterránea de los jesuitas, Ronny Alessio, se explica que tras las investigaciones que comenzaron hace un año, escuchando a las víctimas pero también con las descripciones de los abusos en el diario del sacerdote, se han podido comprobar los abusos.

Entre los descubrimientos también se encuentran los abusos cometidos por otro jesuita, ahora anciano y recluido en una casa religiosa, explica la Compañía de Jesús en su investigación.

Los hechos ocurrieron entre 1967 y 1998, cuando el jesuita fue director nacional del Movimiento Eucarístico Juvenil (MEG), organización de la Compañía de Jesús que, a través de reuniones parroquiales y campamentos de verano, se centra en la ayuda a la juventud.

Durante treinta años, el sacerdote recorrió Italia impartiendo conferencias y organizando campamentos de verano y ocupándose de orientación espiritual, confesiones y asesoramiento.

Recibía regularmente visitas en su dormitorio-estudio y, en este contexto, se produjeron «abuso espiritual, abuso de autoridad y plagio de conciencia y, en algunos casos, también se produjeron abusos sexuales» según el informe final publicado ahora.

Las primeras denuncias llegaron a la Compañía de Jesús en 2010 cuando dos mujeres que tenían entre 14 y 16 años en la década de 1990, contactaron con los jesuitas para señalar al sacerdote.

Se realizó una investigación interna inicial, De Luca admitió algunos hechos y se le impusieron medidas restrictivas, lo que le obligó a vivir en aislamiento de facto y dos años después, falleció y no se profundizó más.

En 2024, sin embargo, llegaron nuevos informes y el padre Renato Colizzi, jesuita que ahora dirige el MEG, decidió que era necesario un proceso de esclarecimiento de la verdad. Hasta entonces, se conocían cinco víctimas, pero tras una investigación inicial, se descubrió que existía «un archivo personal del jesuita, compuesto por sus notas, diarios y fotografías, organizado en 84 carpetas».

Uno de los diarios contiene el relato de los abusos infligidos a unas treinta mujeres, algunas de ellas menores de edad. «Registró toda su vida en sus diarios: viajes, encuentros, reflexiones, retiros espirituales. Y también tomó nota de los abusos sexuales infligidos a las niñas a las que engañaba», explicó Colizzi.

Durante las investigaciones, supo que otro sacerdote jesuita, en el contexto de su función en el MEG, había abusado sexualmente de cinco mujeres, confirma el informe.

En concreto, este sacerdote, ya anciano, sigue vivo y los jesuitas lo denunciaron de inmediato al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la oficina vaticana responsable de los juicios canónicos de casos de abusos, que sin embargo declaró la prescripción de los delitos.

El informe concluye con la petición de perdón por parte de los jesuitas.

«A quienes se sintieron heridos, a quienes alzaron la voz y se sintieron ignorados, a quienes sufrieron en silencio, viendo sus preocupaciones minimizadas, les pedimos humildemente perdón», declaró Alessio, quien reconoció «que ha habido graves deficiencias en la gestión y el procesamiento de las denuncias» y que «la petición de perdón representa solo el primer paso de un camino que debemos recorrer juntos». EFE

