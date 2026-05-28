JetBlue anuncia planes de lanzar este año vuelos directos entre EE.UU. y Venezuela

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Miami (EE.UU.), 28 may (EFE).- La aerolínea estadounidense JetBlue anunció este jueves su intención de lanzar vuelos directos entre el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood, en el sur de Florida, y Caracas, lo que la convertiría en la segunda compañía aérea en conectar EE.UU. con Venezuela, después de American Airlines.

JetBlue detalló -en un comunicado- que la ruta «está sujeta a la aprobación del gobierno y a la finalización de los trámites necesarios para operar en Venezuela», aunque espera que esté operativa a finales de este año.

«El sur de Florida alberga una gran comunidad venezolana, y esta nueva ruta facilitaría la conexión entre familias y seres queridos», dijo Dave Jehn, vicepresidente de planificación de red y alianzas con aerolíneas de JetBlue.

La aerolínea de bajo costo tiene su base en Fort Lauderdale, una localidad de casi 200.000 habitantes ubicada a menos de cincuenta kilómetros al norte de Miami, donde reside la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos.

American Airlines se convirtió el mes pasado en la primera aerolínea en volver a conectar ambos países con una ruta diaria entre Miami y Caracas, tras varios años de interrupción debido a las tensiones entre los gobiernos de Washington y Caracas.

La compañía con sede en Texas amplió la semana pasada a dos los vuelos directos diarios que ofrece entre los dos países.

Antes de esa fecha, los vuelos sin escalas entre EE.UU. y Venezuela permanecían suspendidos desde 2019, por orden del presidente estadounidense Donald Trump durante su primer mandato.

Sin embargo, Trump levantó este año el veto después de que EE.UU. y Venezuela acercaran posiciones tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero y la posterior designación de la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada del país suramericano.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses mantienen su recomendación de reconsiderar los viajes a Venezuela debido a los riesgos de crimen, secuestro, terrorismo y las deficiencias en la infraestructura sanitaria, mientras el Departamento de Estado sitúa al país sudamericano en el nivel 3 de alerta, de un máximo de 4. EFE

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