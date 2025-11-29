JetSMART realiza actualización técnica de sus A320 por fallo reportado por Airbus

3 minutos

Buenos Aires, 29 nov (EFE).- La aerolínea de bajo costo JetSmart, controlada por el fondo de inversión estadounidense Indigo Partners, dijo este sábado que realiza una actualización técnica de sus aviones Airbus A320, luego de que el fabricante europeo reportara un fallo detectado en ese modelo.

En un comunicado difundido en Buenos Aires, JetSMART Airlines indicó que el proceso de actualización técnica solicitado por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), en relación con la Directiva de Aeronavegabilidad emitida este viernes, «avanza según lo programado y cumpliendo plenamente con las directrices correspondientes».

«A la fecha, la aerolínea confirma que las operaciones se mantienen normales y sin impacto en los itinerarios de los vuelos», afirma el comunicado.

La aerolínea aseguró que «todas las acciones se han desarrollado dentro de los tiempos definidos por las autoridades y el fabricante, manteniendo la seguridad como su principal prioridad operacional».

La compañía añadió que «continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier novedad relevante conforme avance este proceso».

Fundada en 2016, JetSMART Airlines opera unas 80 rutas domésticas e internacionales en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador y su flota está integrada por 46 aviones Airbus A320 y A321.

Este viernes, Airbus reconoció un fallo en sus sistemas de control detectado en un A320 durante un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue entre Cancún y Newark, Nueva Jersey, que el pasado 30 de octubre tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida.

Sus sistemas de control sufrieron una disfunción por su exposición a altas radiaciones solares, lo que ha llevado a Airbus a revisar sus equipos.

Más de 6.000 aviones, la mitad de los A320, el avión más vendido de la historia de la aviación comercial, se vieron afectados por este problema, aunque la mayor parte de ellos solo necesitaban una actualización informática para mantener los estándares de seguridad.

En un primer momento Airbus indicó que un millar precisaba un mantenimiento más profundo, que podía mantenerles en tierra algunas semanas, pero el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, indicó que finalmente esa intervención solo afectará a un centenar.

En estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), exigió este sábado a las aerolíneas reemplazar o modificar antes de mañana el software de Airbus en el que se han detectado problemas.

La FAA dijo hoy en su perfil de X que ha emitido una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia (EAD) para determinados aviones Airbus A319 y A320/321.

«El EAD exige reemplazar o modificar el software que controla los alerones de profundidad del avión» y entra en vigor «de inmediato», aclaró el regulador.

Según la directiva, los operadores deben sustituir el software antes de que los aviones vuelvan a volar a las 00:01 del domingo 30 de noviembre, y además se prohíbe instalarlo en cualquier aeronave.

El avión del papa León XIV, un A320 de Ita Airways, con el que viajó de Roma a Estambul y próximamente lo hará al Líbano, desde la ciudad turca, recibió hoy dicha actualización informática.

La intervención provocó algunas cancelaciones de vuelos y retrasos en Europa, aunque el impacto fue superior en Asia y América, según indicaron las diferentes compañías. EFE

nk/pddp