Jetten: España es «miembro de pleno derecho de la OTAN y así seguirá siendo»

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Nicosia, 24 abr (EFE).- El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, aseguró este viernes que España es «un miembro de pleno derecho de la OTAN y así seguirá siendo», tras la filtración de un correo interno del Pentágono en el que se barajan represalias contra los aliados que se negaron a apoyar la ofensiva militar estadounidense contra Irán, como una suspensión de España de la Alianza.

«Ese correo electrónico no es, en mi opinión, política oficial del Gobierno estadounidense», afirmó Jetten a la salida de una cumbre informal de líderes europeos en Nicosia

El correo, revelado por la agencia Reuters, recoge posibles represalias contra aliados que denegaron derechos de acceso y sobrevuelo durante el conflicto con Irán, si bien el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, le ha restado importancia y ha dicho que sólo trabajan sobre documentos oficiales.

El mandatario neerlandés reveló también haber mantenido una conversación telefónica «la semana pasada» con el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre posibles filtraciones de correos electrónicos, sin abordar la cuestión de España. EFE

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