Jetten dice que para enviar cualquier misión a Ormuz primero habría que reducir tensiones

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Berlín, 16 mar (EFE).- El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, afirmó este lunes que cualquier misión en el estrecho de Ormuz para garantizar la libertad de navegación de los barcos requeriría primero una reducción de las tensiones en la región, pero que, de todas formas, no existe ninguna petición detallada.

«En cuanto a una misión en el estrecho de Ormuz, necesitaríamos primero una reducción de la tensión en la región que también se refleje en sus efectos sobre los Estados socios de la zona», dijo el jefe del Gobierno de Países Bajos en una rueda de prensa en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Jetten recordó que, a petición de Francia, su país envió una fragata de defensa aérea al este del mar Mediterráneo para participar en una misión junto a países como Francia y España destinada a reforzar la protección de países aliados, incluida Chipre, frente a posibles ataques de Irán.

«Si hubiera nuevas propuestas para una misión en la región más amplia, sin duda las examinaremos. Pero en este momento es demasiado pronto para reaccionar a una solicitud de ese tipo, porque aún no hemos recibido ninguna petición detallada», recalcó.

El primer ministro neerlandés recalcó que se trata de una guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y aunque Países Bajos también quieren poner fin al programa nuclear y de misiles balísticos iraní, en particular a su programa de misiles, y le inquieta el comportamiento de Teherán, incluido a través de grupos aliados como Hizbulá, este conflicto tendrá repercusiones preocupantes en Europa.

«Aunque Europa no es parte beligerante directa, debemos reconocer que estamos expuestos a las consecuencias de esta guerra. El aumento de los problemas de seguridad para nuestros socios de la alianza, los posibles flujos migratorios y el impacto en la subida de precios representan una carga para nuestros presupuestos públicos», dijo.

«Una vez más, como siempre, reaccionaremos de forma muy abierta a las propuestas, pero hasta ahora no ha habido ninguna solicitud concreta» para participar en una misión para garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, recalcó. EFE

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