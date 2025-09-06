The Swiss voice in the world since 1935

Jim Jarmusch conquista el León de Oro veneciano con ‘Father Mother Sister Brother’

Venecia (Italia), 6 sep (EFE).- El cineasta estadounidense Jim Jarmusch se ha alzado este sábado con el León de Oro a la mejor película del 82º Festival de Venecia por su ‘Father Mother Sister Brother’, una tragicomedia sobre las relaciones familiares.

«¡Oh mierda! Todos los que estamos aquí que hacemos cine no estamos motivados por la competición pero esto es algo que realmente aprecio y es un honor inesperado», declaró el realizador al recoger el galardón en el Palacio del Cine del Lido veneciano.

La cinta, que sigue historias de padres e hijos en forma de tríptico, cuenta entre su reparto con Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling o Cate Blanchett, entre otros. EFE

gsm/agf

(foto)

