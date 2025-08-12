Jimmy Kimmel adquiere la ciudadanía italiana en rechazo a la presidencia de Trump

Los Ángeles (EE.UU.), 12 ago (EFE).- El conductor y comediante estadounidense Jimmy Kimmel reveló que adquirió la ciudadanía italiana como modo de rechazo al «mal» gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el medio The Daily Beast, Kimmel anunció su ciudadanía italiana durante un episodio del pódcast de la comediante Sarah Silverman en el que esta declaró que muchos de sus conocidos se están preguntando «dónde conseguirán la ciudadanía» de otros países a raíz de la presidencia de Trump.

«Sí, obtuve la ciudadanía italiana (…) Lo que está pasando es tan malo como pensaste que iba a ser. Es mucho peor; es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que a él mismo le gustaría que fuera», respondió el conductor de ‘Jimmy Kimmel Live!’.

Kimmel, nacido en Nueva York en 1967, pudo solicitar la ciudadanía gracias a su ascendencia italiana por parte materna

Desde que Trump ganó las elecciones en noviembre de 2024, derrotando a la demócrata Kamala Harris, varios artistas y personalidades de Estados Unidos anunciaron que dejarían el país a manera de protesta.

Entre ellos Rosie O’Donnel, quien se mudó a Irlanda con una de sus hijas y anunció que regresaría a EE.UU. hasta que fuera seguro para toda la ciudadanía del país tener los mismos derechos, o Ellen DeGeneres quien recientemente aseguró que el motivo de mudanza al Reino Unido tenía que ver con el ascenso de Trump al poder.

Kimmel ha sido un duro crítico de Trump y sus políticas y se ha posicionado en contra del mandatario en su programa de televisión, al punto de que Trump aseguró que él junto con Jimmy Fallon, conductor del programa nocturno de entrevistas ‘The Tonight Show’, serán los siguientes «en caer», tras el despido de CBS de Stephen Colbert quien presentaba ‘The Late Show’.

La CBS, propiedad de Paramount, anunció a mediados de julio que ‘The Late Show with Stephen Colbert’ dejará de emitirse en mayo de 2026, una decisión que la compañía calificó como «puramente financiera».

Sin embargo, muchos críticos apuntan a que el conglomerado de medios cedió ante la presión del presidente, puesto que Colbert es conocido por su postura abiertamente crítica con Trump. EFE

