The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Jimmy Lai, declarado culpable de cargos que pueden costarle cadena perpetua en Hong Kong

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Hong Kong, 15 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró este lunes al empresario y editor prodemocracia Jimmy Lai, de 78 años, culpable de dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y de un delito de sedición vinculado a la difusión de material subversivo, lo que podría acarrearle una pena de cadena perpetua.

El veredicto, anunciado en medio de una gran expectación mediática, pone fin a un proceso judicial de cinco años, aunque la condena no se conocerá hasta dentro de unos días. EFE

msc/lcl/rrt

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR