Jimmy Lai, declarado culpable de cargos que pueden costarle cadena perpetua en Hong Kong

1 minuto

Hong Kong, 15 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró este lunes al empresario y editor prodemocracia Jimmy Lai, de 78 años, culpable de dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y de un delito de sedición vinculado a la difusión de material subversivo, lo que podría acarrearle una pena de cadena perpetua.

El veredicto, anunciado en medio de una gran expectación mediática, pone fin a un proceso judicial de cinco años, aunque la condena no se conocerá hasta dentro de unos días. EFE

msc/lcl/rrt

(foto) (vídeo)