Valais: la temperatura aumenta ante la votación Marc-André Miserez 01 de junio de 2018 - 11:00 El más reciente sondeo realizado sobre unos posibles Juegos Olímpicos en Suiza concede el triunfo al “no” con 58% de los votos. Sion y el Valais votarán el 10 de junio sobre la conveniencia de presentar una candidatura -por cuarta vez en medio siglo- para convertirse en sede. swissinfo.ch salió a las calles a tomar el pulso de la gente. La campaña está que arde y los opositores parecen avanzar con viento a favor. Hace solo un mes, los sondeos aseguraban que había 50% de votos a favor y 50% en contra. Sin embargo, la más reciente encuesta realizada en línea por Sotomo/RTS -a finales de mayo-, asegura que el “no” ganará con 58% de las voces. Lo cierto es que en el Valais, prácticamente la totalidad de los electores ya tiene una opinión bastante clara sobre el sentido de su voto. Decidimos pues recorrer las calles y terrazas de la región -antes de que se publicara el resultado del sondeo de Sotomoto/RTS- para conocer su opinión y sin pretender que este ejercicio arrojara resultados exhaustivos. La pregunta que deberán responder los valesanos el 10 de junio se relaciona "exclusivamente" con el compromiso que asumiría el cantón del Valais de tomar un crédito por 100 millones de francos para organizar los Juegos Olímpicos. Si la población dice "no", la aventura termina ahí. Pero aunque optara por el “sí”, la partida está lejos de ser ganada. Aún sería necesario convencer al Comité Olímpico Internacional (COI), autoridad que deberá decidir, en el otoño del 2019, entre siete posibles sedes (Sion, Graz, Calgary, Cortina-Milán-Turín, Sapporo, Estocolmo y Erzurum). Y es probable que el pueblo suizo también tenga que votar la propuesta. Evidentemente, es imposible organizar unos Juegos Olímpicos con solo 100 millones de francos. Se estima que el presupuesto total sería de 2.400 millones de francos suizos, confirmó recientemente el Director Financiero del Comité Sion 2026 a la televisión pública RTS. De este monto, el gobierno suizo aportaría casi 1.000 millones de francos, si el Parlamento le otorga su aval (y por ahora, solo los valesanos están a favor). Y, en la teoría, las competencias de los JO estarían previstas en al menos cuatro cantones: Valais, Vaud, Friburgo y Berna. Los opositores de la iniciativa temen que se caiga en excesos presupuestarios, una práctica común en este tipo de eventos, y argumentan que el Valais es un cantón débil financieramente al que le vendría mejor invertir en carreteras, hospitales o en el sector social, en vez de proponerse como sede olímpica. Tampoco confían en el COI, pese a la nueva Agenda 2020 que adoptó. En tanto, los partidarios aseguran que este evento daría notoriedad a la región, desarrollaría el turismo, mejoraría la infraestructura (reduciendo al mínimo las nuevas construcciones) y supondría un impulso movilizador de fuerzas en torno a un proyecto relevante. → Entre la “oportunidad extraordinaria” y el “no todo lo que brilla es oro”: debate del 2 de mayo de Foros (RTS – La Première), en audio y video (en francés). Cuando la gente no quiere Suiza, un país que se imagina fácilmente como el paraíso de los deportes de invierno y que tiene muchos atletas destacados, pero no ha sido sede de unos Juegos Olímpicos desde 1948. En nueve ocasiones, ha sido el pueblo quien ha cortado las alas a la posibilidad de que Suiza sea anfitriona de unos JO: en Sion (1963), en Berna y Zúrich (algunos años más tarde); en Los Grisones (1980 y 1986); en Lausana (1988); en Berna (2002); y nuevamente en Los Grisones (2013 y 2017). El Valais, en particular, es la cuarta vez que sueña con ser sede olímpica en medio siglo: En 1979, los Juegos de Inverno de 1976 fueron atribuidos a Denver, quien venció a Sion en la tercera ronda de votaciones (con 39 votos a favor, frente a los 30 que obtuvo la candidata helvética). Sin embargo, dos años más tarde, consultada en referéndum, la población de Colorado rechazó subvencionar a la capital de este estado. Así que el COI se vio obligado a volver la mirada con toda urgencia hacia Innsbruck, Austria, que ya había sido sede de unos JO en 1964. En 1995, Sion perdió los Juegos del 2002, una vez más ante una ciudad estadounidense: Salt Lake City. La candidatura helvética quedó en segundo lugar, empatada con la de Östersund (Suecia). Salt Lake City obtuvo entonces 54 votos del COI, frente a 14 de sus rivales en un momento en el que el comité enfrentaba un escándalo de corrupción. En 1999, Turín obtuvo una victoria sorpresiva frente a Sion para convertirse en anfitriona de los JO 2006. El COI acababa de estrenar un procedimiento de votación. Turín y Sion llegaron a la final, y todo mundo daba como ganadora a la sede suiza, pero al final perdió, al obtener 36 votos, frente a los 53 de su oponente. El 10 de junio, el Valais decide entre: