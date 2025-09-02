João Pedro dice que intentará un nuevo hito en su carrera en el Maracaná frente a Chile

Río de Janeiro, 2 sep (EFE).- El delantero de la selección brasileña João Pedro afirmó este martes que intentará un nuevo hito en su carrera en el estadio Maracaná en el partido del jueves contra Chile por las eliminatorias del Mundial 2026.

El campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea recordó en una rueda de prensa que el Maracaná ha sido determinante en su carrera y que espera que su primer gol con la selección brasileña sea precisamente en el estadio de Río de Janeiro.

«El Maracaná es muy especial para mí porque fue donde anoté mi primer gol. Poder vestir la camisa de Brasil en ese estadio será muy especial y espero anotar mi primer gol con la selección. Es algo con lo que sueño mucho», aseguró el atacante del Chelsea.

Además de haber anotado su primer gol como profesional en el mítico estadio carioca, como jugador del Fluminense, también fue en este escenario donde anotó su primer triplete.

João Pedro fue convocado por primera vez a la selección en noviembre de 2023 para los partidos contra Colombia y Argentina por las eliminatorias mundialistas, pero no llegó a jugar.

Fue convocado nuevamente a comienzos de este año para enfrentar a los mismos rivales, pero tuvo pocos minutos de juego.

El delantero considera que ahora será diferente gracias a su evolución. «Cada vez que vengo aquí, vengo más preparado y ahora estoy en mejores condiciones que cuando fui convocado por primera vez», dijo.

Afirmó que pretende mostrarle su versatilidad al seleccionador de la Canarinha, el italiano Carlo Ancelotti, y que puede jugar tanto como delantero centro como en la condición de creativo.

«En el fútbol europeo ya no hay un 9 fijo. El fútbol evolucionó y yo también. Creo que Ancelotti me convocó porque le gusta lo que vengo haciendo en el Chelsea. Soy mucho más versátil. No soy el que se queda dentro del área esperando un pase. Mi estilo ahora es más activo», dijo.

El delantero elogió la decisión de Ancelotti de aprovechar que la selección ya garantizó su cupo al Mundial para probar a nuevos jugadores en el partido del próximo jueves ante Chile y en el del 9 de septiembre frente a Bolivia en El Alto.

«Es una oportunidad para mostrar mi fútbol», afirmó. EFE

