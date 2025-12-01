The Swiss voice in the world since 1935
Joaquín Guzmán López, hijo del ‘Chapo’, se declara culpable de narcotráfico en EE.UU.

Nueva York, 1 dic (EFE).- El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró este lunes culpable en un tribunal federal estadounidense de delitos relacionados con tráfico de drogas tras haberse proclamado inocente el año pasado.

Guzmán López, alias ‘El Güero’, se declaró culpable de cargos de narcotráfico y de crimen organizado en un Tribunal de Distrito para el Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago. EFE

