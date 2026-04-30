Joaquín Sorolla, el ‘maestro de la luz’, expone por primera vez en la francesa Toulouse

4 minutos

Pol Lloberas Cardona

Toulouse (Francia), 30 abr (EFE).- Una exposición dedicada a la obra del pintor valenciano Joaquín Sorolla (1863-1923), con 65 ejemplares procedentes del Museo Sorolla de Madrid, se inaugura este jueves en la Fundación Bemberg de Toulouse (sur), ciudad que nunca había consagrado una muestra de este tipo al artista.

La exposición, titulada ‘Sorolla. Maître de la lumière’ (‘Maestro de la luz’), se centra en la iluminación de los cuadros del pintor, considerada «la materia principal en la paleta de Sorolla» por el director del museo Sorolla y cocomisario de la exposición, Enrique Varela.

«Más allá de unos colores vibrantes, la luz es la profunda preocupación que Sorolla trata de trasladar al lienzo y que consigue en todas y cada una de las obras -y en cada uno de los géneros- que practica», manifestó a EFE.

Una cita impresa en una de las paredes de la exposición, atribuida al político francés Henri Rochefort (1831-1913) a propósito de Sorolla, mantiene que «jamás un pincel contuvo tanto sol».

En total se exhiben 65 pinturas -todas ellas cedidas por el Museo Sorolla de Madrid-, entre las que se incluyen algunas de las escenas más reconocibles del artista, como sus retratos de niños y pescadores en playas mediterráneas.

El recorrido de la exposición se divide en dos partes, con una primera planta dedicada a las escenas de playa y una segunda que complementa retratos con escenas de jardín.

Varela consideró que la exposición, que se puede visitar hasta el 13 de septiembre, ofrecerá una «visión general» de la pintura del valenciano al público francés, que no está tan familiarizado con ella.

Según el director del museo, esto se debe a la huella dejada por «interpretaciones monolíticas de la historia del arte» que han «primado determinadas corrientes y pintores, principalmente impresionistas», en detrimento de artistas como el valenciano.

«Pero ese relato ya se ha roto. Sorolla ya ha pasado a considerarse uno de los grandes pintores nacionales e internacionales de la España y la Europa de su tiempo», agregó.

Se trata de la cuarta exposición dedicada a Sorolla en Francia, tras una primera en París compartida con el estadounidense John Singer Sargent (2007), una segunda en el museo de los impresionismos de Giverny (oeste de París) en 2016 y una tercera en Aix en Provence (sureste) en 2020.

La muestra es fruto de una colaboración con el Ministerio de Cultura español, la Fundación Sorolla y el museo homónimo en Madrid, que permanece cerrado por obras desde octubre de 2024.

Sorolla volverá a París

La presidenta de la comisión permanente de la Fundación Sorolla y bisnieta del artista, Fabiola A. Lorente-Sorolla, afirmó a EFE que ya se trabaja para que haya «una exposición sobre la obra de Sorolla» en París.

«No sabemos todavía la fecha, pero sí se hará una. Y no sé si será en 2027, pero será en el Petit Palais», avanzó.

Lorente-Sorolla también dijo que las obras procederán igualmente del Museo Sorolla de Madrid, como en el caso de la actual exposición en la Fundación Bemberg de Toulouse, también conocida como la ciudad rosa.

De confirmarse una fecha, marcaría el regreso del pintor a las grandes exposiciones de la ciudad de la luz, un lugar que fue «una fuente de inspiración» para él, según explicó Varela.

«Si Sorolla quería triunfar en el mundo del artista, sabía que París era el lugar donde tenía que estar», resumió, en referencia a sus múltiples muestras en la ciudad.

Joaquín Sorolla es considerado uno de los pintores españoles más importantes de finales del siglo XIX y principios del XX, con una producción que exploró el realismo y el impresionismo hasta crear un estilo propio, en ocasiones definido como «luminista» por su trato de la luz mediante trazos oleosos. EFE

plc/cat/ah

(foto)(vídeo)