Jodie Foster confiesa que le gustaría hacer una película con Pedro Almodóvar

Toronto (Canadá), 7 sep (EFE).- La actriz y directora estadounidense Jodie Foster declaró este domingo a EFE que le gustaría hacer una película con el director español Pedro Almodóvar pero que su español no es lo suficientemente bueno de momento.

Foster, de 62 años, fue galardonada este domingo por el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con el premio Tribute Journey Groundbreaker por su carrera.

En la alfombra roja de la entrega de los premios, Foster contestó con un entusiástico ‘sí’ a la pregunta de si le gustaría rodar en España, pero que el idioma era una barrera.

«Sí, ya sabes, todo el mundo quiere hacer una película con Pedro Almodóvar. Es una persona encantadora. Me lo he encontrado muchas veces, pero nunca he hecho una película con él ¡porque solo hace películas en español!», explicó con una sonrisa.

«Así que a lo mejor en algún momento hablaré español lo suficientemente bien para hacerlo», continuó.

Pero Foster añadió que quizás no sería tan difícil aprender español ya que domina el francés, idioma en el que acaba de estrenar su primera película en la que interpreta totalmente un personaje en francés, ‘Vie privée’ de la directora Rebecca Zlotowski.

«También he hecho una película en italiano, así que…» la próxima quizás en español, afirmó con una amplia sonrisa. EFE

