Joe Biden se somete a una operación de cáncer de piel, según varios medios

1 minuto

Redacción Internacional, 4 sep (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Joe Biden, a quien se diagnosticó el pasado mayo un agresivo cáncer de próstata, se sometió recientemente a una operación para quitarle células cancerígenas de la piel, según adelantó NBC News, citando a una portavoz de quien fuera inquilino de la Casa Blanca entre 2021 y 2025.

Biden, de 82 años, habría sido sometido a una intervención de cirugía Mosh, una técnica que se utiliza en los cánceres de piel más frecuentes, aseguró NBC News, y añadió que se desconoce la fecha exacta de la operación.

El medio estadounidense abundó, sin embargo, que el expresidente fue fotografiado el mes pasado saliendo de una iglesia en el estado de Delaware, y que ya entonces tenía una incisión visible en la cabeza.

El también exsenador y exvicepresidente, nacido en 1942 en el seno de una familia católica de origen irlandés en la ciudad minera de Scranton (Pensilvania), fue diagnosticado el pasado mayo con cáncer de próstata en estado «agresivo» con metástasis en los huesos, y a finales del mismo mes inició el tratamiento con buenas expectativas.

En febrero de 2023, a Biden se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa. Antes de asumir el cargo de presidente de Estados Unidos también le fueron extirpadas varias lesiones cancerosas de piel que no constituían melanoma. EFE

pcc /lab