The Swiss voice in the world since 1935

Joe Biden se somete a una operación de cáncer de piel, según varios medios

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Internacional, 4 sep (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Joe Biden, a quien se diagnosticó el pasado mayo un agresivo cáncer de próstata, se sometió recientemente a una operación para quitarle células cancerígenas de la piel, según adelantó NBC News, citando a una portavoz de quien fuera inquilino de la Casa Blanca entre 2021 y 2025.

Biden, de 82 años, habría sido sometido a una intervención de cirugía Mosh, una técnica que se utiliza en los cánceres de piel más frecuentes, aseguró NBC News, y añadió que se desconoce la fecha exacta de la operación.

El medio estadounidense abundó, sin embargo, que el expresidente fue fotografiado el mes pasado saliendo de una iglesia en el estado de Delaware, y que ya entonces tenía una incisión visible en la cabeza.

El también exsenador y exvicepresidente, nacido en 1942 en el seno de una familia católica de origen irlandés en la ciudad minera de Scranton (Pensilvania), fue diagnosticado el pasado mayo con cáncer de próstata en estado «agresivo» con metástasis en los huesos, y a finales del mismo mes inició el tratamiento con buenas expectativas.

En febrero de 2023, a Biden se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa. Antes de asumir el cargo de presidente de Estados Unidos también le fueron extirpadas varias lesiones cancerosas de piel que no constituían melanoma. EFE

pcc /lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR