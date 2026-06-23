Johan Mojica asevera que Colombia debe confirmar su jerarquía ante el Congo

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Guadalajara (México), 22 jun (EFE).- El defensor Johan Mojica afirmó este lunes que la selección de Colombia debe corroborar su jerarquía cuando se encuentre este martes en Guadalajara con República Democrática del Congo en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026.

«Nos hemos dado cuenta con otros resultados de que lo que vale es lo que se hace dentro del terreno de juego, por más camisa que pese o no, o las figuras que tenga cada selección, lo que vale es lo que demuestra dentro del terreno de juego y nosotros tenemos que mostrar esa jerarquía», dijo el jugador del Mallorca español.

«Sabemos de la fortaleza que tiene el Congo, también de sus debilidades. Esperamos con nuestro fútbol contrarrestar lo que ellos hacen muy bien», explicó.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo busca este martes su segunda victoria, luego de que en su debut se impuso por 3-1 a Uzbekistán en Ciudad de México.

República Democrática del Congo sustrajo un empate 1-1 a Portugal en el debut.

A su vez, el centrocampista Jhon Arias definió al rival como una selección que merece cuidado.

«Es una gran selección. Tuvo un partido bastante interesante con Portugal. Sabemos que es una selección con la que debemos tener precaución», señaló.

El jugador del Palmeiras admitió que la preparación de los jugadores también debe tener la variación de componentes como la altitud, la humedad y el calor.

En una tarde lluviosa, Colombia realizó entrenamiento abierto a medios de comunicación en el que hicieron trabajo en espacios reducidos.

Colombia lidera el Grupo K con tres puntos, seguido de Portugal y República del Congo, que tienen uno. Uzbekistán cierra sin unidades. EFE

mg/as/hbr

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