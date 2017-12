Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

“Suiza trabaja en fortalecimiento de la OMC” Norma Domínguez, Buenos Aires 17 de diciembre de 2017 - 11:00 La XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se reunió esta semana en Buenos Aires, concluyó sin grandes perspectivas. El ministro suizo de Economía, Johann Schneider-Ammann, analiza los desafíos de la OMC, así como el papel de Suiza en su seno. + La cumbre de la OMC termina con las manos vacías La delegación helvética en la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio estuvo encabezada por el ministro de Economía Johann Schneider-Amman. Suiza defendió el papel clave del sistema multilateral del comercio para la economía mundial, el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. swissinfo.ch:¿La amenaza del proteccionismo todavía está presente, como afirmó el secretario director general de la OMC, Roberto Azevêdo, antes del inicio de la CM11? Johann Schneider-Ammann: Recientemente, el amplio panorama político ha estado sujeto a cambios importantes, desafiando el libre comercio en su núcleo. Este es especialmente el caso en Estados Unidos. Por otro lado, el comercio también está recuperando apoyo en otros países, como Argentina. El último informe del director general de la OMC sobre la cuestión sugiere que el número anual de medidas restrictivas del comercio está disminuyendo, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, también es cierto que se han introducido nuevas restricciones. En general, es difícil evaluar cuán fuertes son realmente las actuales tendencias proteccionistas y cómo afectarán el comercio mundial. Agenda constructiva y proactiva Suiza y otros países respaldaron una declaración ministerial en la que reconocieron la necesidad de reformar los subsidios a los combustibles fósiles y pidieron que se trabaje sobre esta cuestión en la OMC. El representante suizo, Johann Schneider-Ammann, firmó una declaración conjunta de cooperación entre la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Nigeria. Asimismo, instó a los ministros del G10 a definir los problemas agrícolas prioritarios de la OMC, y sostuvo conversaciones bilaterales con los titulares de Comercio de Reino Unido, Indonesia y la India. En el marco del interés helvético por el Mercosur, Schneider-Ammann se reunió también con los ministros de Exteriores de Brasil, Paraguay y de Argentina. swissinfo.ch: ¿Por qué Suiza está a favor de la OMC? J.S.-A.: Es fundamental defender a la OMC como guardiana del sistema multilateral de comercio basado en normas. La organización sigue siendo el baluarte principal contra el proteccionismo. Debería fortalecerse y Suiza está trabajando en eso. swissinfo.ch: ¿Cree que la actitud del presidente Trump contra la OMC puede desestabilizar a la organización? J.S.-A.: Es cierto que Estados Unidos ha criticado algunos aspectos de la OMC, en particular el funcionamiento del mecanismo de solución de diferencias. Sin embargo, el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo en su declaración de apertura que la OMC es una institución muy importante y está haciendo un gran trabajo. También dijo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar en reglas que conduzcan a mercados más eficientes, a más comercio y mayor riqueza para los ciudadanos. Por lo tanto, no creo que Estados Unidos esté dispuesto a poner patas arriba a la OMC. swissinfo.ch: Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) han comenzado las negociaciones para un acuerdo. ¿Cómo evolucionan las negociaciones? J.S.-A.: Estamos formalmente negociando desde el verano de 2017 y hemos tenido dos rondas completas de discusiones. Se han logrado buenos avances. Creo que durante el próximo año tendremos una idea bastante precisa de lo que podemos lograr con un acuerdo de libre comercio de este tipo. Las conversaciones se reanudarán en abril próximo. swissinfo.ch: Suiza protege mucho su agroindustria. Algunos critican ‘ley chocolatera’. Dicen que es hora de que los estadounidenses, chinos y rusos compren productos suizos a su precio real. ¿Puede la OMC obligar a Suiza prescindir de esta ley? + ¿Qué es la ley chocolatera? J.S.-A.: Nadie tiene que obligarnos. Cumpliremos, porque Suiza respeta los acuerdos y las decisiones tomadas en su nombre. La OMC fue muy clara en diciembre de 2015: las contribuciones a la exportación deben desaparecer para el año 2020. Esto significa que nuestra ‘ley del chocolate’, que otorga subsidios a los productos lácteos y cereales utilizados en productos agrícolas procesados, ya no es compatible con las normas de la OMC. De hecho, el Parlamento suizo está debatiendo sobre un proyecto de ley de conformidad con las normas de la OMC. El Gobierno quiere que estas nuevas reglas entren en vigor a comienzos de 2019. swissinfo.ch: ¿Qué repercusiones tendrá? J.S.-A.: Puede haber un aumento de las materias primas que se importan para los productos agrícolas procesados ​​suizos. Sin embargo, la ley del chocolate cubre solo el 10% de la producción lechera y de cereales de Suiza. Por lo tanto, los efectos de esta reforma serán, si no insignificantes, al menos no demasiado dolorosos.