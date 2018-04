«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Ministro suizo dejará el Gobierno 27 de abril de 2018 - 08:13 El ministro suizo de Economía, Johann Schneider-Ammann, anunció su decisión de dejar el Ejecutivo suizo el año próximo, al término de la actual legislatura. En declaraciones al periódico ‘Neue Zürcher Zeitung’ publicadas este viernes, el responsable de la cartera de Economía, Formación e Investigación subrayó su decisión de no buscar un nuevo mandato dentro del Gobierno suizo. Schneider-Ammann, de 66 años, comenzó su carrera como ingeniero y empresario y más tarde, en 1999, fue elegido diputado con los colores del Partido Liberal (PLR/centro derecha). Desde 2010 forma parte del Gobierno suizo, integrado por siete ministros. Y en 2016 asumió la presidencia (rotativa) del país. Los asuntos políticos clave para Schneider-Ammann han sido el empleo en Suiza y el mantenimiento de la industria. Entre sus mayores logros está la firma de un acuerdo de libre comercio con China que entró en vigor en 2014. También ha tenido que negociar asuntos impopulares, especialmente la reforma agrícola en curso. En julio pasado, la a ministra del Transporte, Doris Leuthard, anunció también que dejaría el Gobierno.