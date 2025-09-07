Johansen y Liniers celebran 15 años creando “bellezas imperfectas” con música dibujada

4 minutos

Ana Báez

Ciudad de México, 7 sep (EFE).- Con más de 20 años de amistad y 15 de crear “bellezas imperfectas” en los escenarios a través de la música dibujada en vivo, el argentino Kevin Johansen y su compatriota, el ilustrador Ricardo Liniers, regresan a Ciudad de México, donde reflexionan en entrevista con EFE sobre aquellas primeras veces juntos, descubriendo que “la risa es otra forma de aplauso”.

Presentar este 7 de septiembre su último álbum, ‘Desde que te Madrid’, en la capital mexicana -como parte de su gira 2025- es para el dúo creativo una “excusa” para reencontrarse.

“Tenemos el contrato de vivir en hemisferios diferentes: él en Vermont (EE.UU.) y yo en Buenos Aires (Argentina)”, afirma la voz grave de Johansen.

Esa complicidad entre la tinta del padre de la historieta ‘Macanudo’ y los versos del cantautor de ‘Desde que te perdí’ ha conquistado a millones de personas en Europa y Latinoamérica, gracias al ingenio y humor que surgen de su amistad.

Un vínculo que se hace evidente durante la entrevista, donde, entre el mate, los chistes y la ironía, estos dos argentinos en plena “midlife crisis” se “completan”.

“Más que complementarnos nos completamos”, sostiene el músico, una frase que enmarca la esencia de su filosofía “desgenerada” de “salirse de la línea” y “cometer bellezas con el error”.

Además, rescata: “Con respeto no se logran cosas bellas. Esa frase de (Samuel) Beckett me encanta”.

El cantante, nacido en Alaska, recuerda uno de sus primeros conciertos en Venezuela, en el que reconoció a “la risa como una forma de aplauso”, una expresión que, confiesa, “al inicio me daba vértigo, porque se producían olas de risa con él (Liniers), y yo apenas lograba un chascarrillo”.

Este rasgo también impulsó a Liniers a dejar atrás su timidez, una emoción que, revela, “viene muy desde la infancia y la adolescencia” y “tiene que ver con el ego, con ese miedo de que vayan a pensar que eres un tarado”.

Lo artificial no tan inteligente

Antes de descubrir en la radio a Johansen con ‘Guevara’s o Che Donald’s’, a inicios de los 2.000, el dibujante de 51 años ya se “salía de la línea todo el tiempo”.

“Me gusta que las cosas estén hechas, que se vea la mano”, explica, “como cuando se ven los palitos de los Muppets”.

Y es que, explica, la sociedad consume arte “no por la obra, sino porque está hecha por una persona que está diciendo algo sobre su experiencia en este planeta (…) No es el cuadro de Van Gogh, es la vida de Van Gogh”.

Por eso, complementa el compositor: “La inteligencia artificial no es tan inteligente”.

“Somos hormigas grandes (…) Nos jactamos de mucha importancia, de que nuestra propia inteligencia nos va a vencer. Somos unos idiotas, nos estamos destruyendo con armas”, agrega.

Johansen, de 61 años, que comparte música con Natalia Lafourcade o Jorge Drexler, asegura que los líderes del mundo son importantes porque “son espejos en los que nos vemos”, y en esta parada a México acepta que la presidenta Claudia Sheinbaum “es una persona pensante”, una diferencia que nota con la dirección de su país.

Los apasionados de la agrupación humorística Les Luthiers y a la que hacen homenaje con su disco ‘Desde que te Madrid’, el cual también cuenta con una historieta ilustrada por Liniers, se muestran optimistas porque “culturalmente Argentina nunca estuvo en crisis”.

“En épocas horribles en Argentina estaba Charly (García) haciendo La máquina de hacer pájaros (1976) (…) Serú Girán salió en la época del Proceso (1976-1983)”, defiende el dibujante, quien junto con Johansen ven con buenos ojos el escenario actual de la música argentina, como lo “multidisciplinarios” que son Ca7riel y Paco Amoroso.

Animados por la misma “curiosidad” que los unió en 2010, el dueto argentino señala que no tiene fecha de caducidad, sólo un “pacto suicida”, bromea Liniers, quien con ternura admite que las canciones de Kevin Johansen ya son parte de su biografía. EFE

