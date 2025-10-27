John Dickerson dejará CBS News tras el nombramiento de Bari Weiss como editora jefe

Los Ángeles (EE.UU.), 27 oct (EFE).- El reconocido periodista John Dickerson dejará de estar al frente de ‘CBS Evening News’, uno de los noticieros más emblemáticos y vistos de Estados Unidos, a finales de este año, como parte de una renovación de formatos en la cadena estadounidense que se produce tras la llegada de Bari Weiss como editora jefe.

«Noticias locales: A finales de este año, dejaré CBS, 16 años después de mi primera presentación como presentador de ‘Face the Nation’ (Enfrenta la nación)», indicó el presentador este lunes en sus redes sociales.

Dickerson, una de las figuras más respetadas del periodismo televisivo estadounidense, ha formado parte de CBS News desde 2009 y a lo largo de su carrera, ha conducido programas como ‘Face the Nation’ o ‘CBS This Morning’, aportando un estilo analítico a la actualidad política de EE.UU..

El periodista no especificó cuáles serán sus próximos pasos profesionales ni el motivo de su salida, que se enmarca en el nombramiento de Bari Weiss como nueva editora jefe de CBS News que se oficializó a principios de este mes.

La llegada de Weiss, excolumnista de The New York Times y fundadora del medio independiente The Free Press, ha sido interpretada como un movimiento estratégico de la cadena para reforzar su identidad editorial y expandir su presencia en formatos digitales. EFE

