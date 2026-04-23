John Prevost, hermano del papa León XIV, afirma que el pontífice no planea viajar a EE.UU.

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Washington, 23 abr (EFE).- John Prevost, hermano del papa León XIV, negó las informaciones de una supuesta cancelación de un viaje del pontífice a su país, Estados Unidos, en medio de las diferencias con el presidente Donald Trump y afirmó que de momento no tiene planeado ir allí.

«Creo que hay algo que debe quedar claro en el momento en que un presentador de noticias anuncia que el papa había cancelado un viaje a los Estados Unidos. Eso no es cierto», dijo en una entrevista con la cadena NBC en Chicago, ciudad en la que nacieron y crecieron los Prevost.

Insistió en que «en ningún momento el papa estuvo planeando un viaje a Estados Unidos para este año».

Con respecto a las palabras de Trump sobre el papa, al que calificó de «terrible en política exterior» tras haber cuestionado la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán, John Prevost afirmó que su hermano solo se atiene al magisterio de la Iglesia católica.

«Mi hermano habla en favor de la paz, de la paz y la igualdad para todas las personas. Eso es todo lo que dice. No desea entrar en debates ni discutir sobre el asunto, ese es su mensaje para el mundo», indicó.

León XIV manifestó que no tenía «miedo» de la Administración Trump y luego afirmó que no albergaba ningún interés en seguir con el debate.

Trump ha recibido críticas, incluso de su base republicana, por su confrontación con el papa y por una publicación generada con IA, que luego borró, donde aparecía vestido a la manera de Jesús, sanando a un enfermo. EFE

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