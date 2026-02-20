John Turturro, un carterista que debe adaptarse a los nuevos tiempos en Nueva York

Berlín, 20 feb (EFE).- El actor neoyorquino John Turturro recorrió los cinco distritos de la Gran Manzana en su nueva película, ‘The Only Living Pickpocket in New York’, presentada este viernes en la Berlinale, como un carterista que debe adaptarse a los nuevos tiempos y sus consecuentes avances tecnológicos.

El protagonista de esta historia vive en un Nueva York muy cambiado, donde prácticamente ya no se utiliza el dinero en metálico y las tarjetas de crédito se pueden cancelar rápidamente.

En una de sus incursiones como carterista roba una memoria USB, lo que le llevará a una aventura inesperada en lo que era para él era, aparentemente, un día más de trabajo.

De cara a la preparación del personaje, el director, Noah Segan, explicó en la rueda de prensa de la película que localizaron a «un artista del carterismo», lo que le sirvió a Turturro para comprender la naturaleza de estas personas que trabajan en pareja y la psicología que hay detrás de eso.

El impacto de las nuevas tecnologías

Segan aseguró que «una especie de cultura de la moneda digital» se ha apoderado de la sociedad y que con esta historia se puede ver cómo ha afectado a «otros trabajos y formas de vida quizás más ilegítimas».

Por su parte, Turturro, de 68 años, se mostró reacio hacia la tecnología y reconoció que no sabe utilizar un teléfono móvil ni un ordenador.

«Incluso si lo sabes, no creciste con ello. Lo aprendiste más tarde», concluyó.

El actor lamentó la desconexión que estas nuevas tendencias provocan en la sociedad. Por ejemplo, cuando dos personas chocan en la calle y reaccionan de forma diferente a cómo lo hacían anteriormente.

«No te están viendo como persona, y parte de la belleza de la vida es sentir, escuchar a otras personas y responder, pasar la pelota, ir y venir, (esa) es la conexión entre las personas, y para mí, eso siempre me hace sentir muy vivo», aseguró.

Nueva York, vista desde otra perspectiva

La ciudad de Nueva York está representada en la película incluyendo un recorrido por sus cinco distritos (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island), a los que Turturro describe como «mundos completamente diferentes».

Segan reflexionó sobre qué hace que un filme sobre Nueva York sea «genial» y señaló que la ciudad es un personaje en sí mismo. «Nueva York es todos los escenarios que puedas desear», agregó.

Sin embargo, para esta película, que se proyecta dentro de la sección Berlinale Special Gala, el director explicó que se inspiró gracias a otras cintas que muestran otras urbes, como Boston o Filadelfia, no necesariamente Nueva York. EFE

