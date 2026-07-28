Johnson & Johnson ofrece 5.500 millones de dólares para resolver demandas por el talco

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Nueva York, 28 jul (EFE).- La farmacéutica Johnson & Johnson propuso pagar 5.500 millones de dólares para resolver así miles de casos pendientes de un litigio colectivo que acusó a su producto Baby Powder (talco de bebés), retirado del mercado en 2020, de causar cáncer de ovario.

La empresa, que enfrenta en EE.UU. cerca de 76.000 demandas, indicó en un comunicado que se necesita la aprobación de al menos el 95 % de las demandantes para que el acuerdo entre en vigor, tras 15 años de litigio.

Igualmente, la farmacéutica, que mantiene su posición de que su producto no causa cáncer y que las acusaciones carecen de fundamento científico, indicó que, tras aprobarse su propuesta, el primer pago a las demandantes sería de hasta 3.000 millones de dólares en 2027 y el siguiente en 2028.

Johnson & Johnson, con sede en New Brunswick, Nueva Jersey, señaló además que su propuesta surgió tras un fallo favorable del tribunal de litigio federal multidistrital (MDL) y el reconocimiento por parte de los abogados de los demandantes de la incapacidad de estos para probar que su producto causó el cáncer de ovario de alguna demandante en particular.

«En un momento decisivo, el tribunal ordenó a los demandantes que demostraran por qué no debían desestimarse las demandas restantes, confirmando lo que hemos sostenido durante años: que estas demandas carecen de fundamento científico y se sustentaban únicamente en opiniones periciales poco fiables que no superarían una revisión judicial rigurosa», aseguró Erik Haas, vicepresidente mundial de Litigios de Johnson & Johnson.

Haas se refirió a que el pasado miércoles el tribunal ordenó a los demandantes demostrar por qué la demanda colectiva no debía desestimarse, luego de que retiraran a sus peritos en dos casos importantes tras no poder vincular el cáncer con el talco de la compañía.

Afirmó que la orden del tribunal colocó a los demandantes en una posición «insostenible», obligándolos a presentar pruebas de causalidad específica para sustentar sus demandas.

Aseguró además que las afirmaciones sobre su producto se basan en pseudociencia, «rechazada durante décadas por organizaciones científicas y agencias reguladoras de EE.UU., así como por expertos independientes».

Johnson & Johnson afirmó que este caso complementa el progreso que ha logrado para resolver los litigios relacionados con el talco, incluyendo la resolución de aproximadamente el 95 % de las demandas por mesotelioma, todas las reclamaciones estatales de protección al consumidor y las disputas con los proveedores del talco.

Las primeras demandas individuales se presentaron en 2014 y en octubre de 2016 los casos federales se agruparon en un litigio multidistrito en Nueva Jersey.

Johnson & Johnson mantiene pendiente un litigio en el Reino Unido, donde enfrenta una demanda colectiva presentada ante el Tribunal Superior de Londres por miles de personas que alegan que productos de talco de la compañía causaron cáncer. EFE

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