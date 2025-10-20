Johnson dice que no juramentará a la congresista Grijalva hasta que Gobierno reabra

2 minutos

Los Ángeles, 20 oct (EFE).- El presidente de la cámara Baja de EE.UU., el republicano Mike Johnson, dijo este lunes que espera juramentar en su escaño a la demócrata Adelita Grijalva cuando reabra el gobierno, parcialmente cerrado desde hace 20 días por desacuerdo de ambos partidos para aprobar el presupuesto.

«Le tomaré juramento. Espero que el primer día que regresemos a la sesión legislativa, estoy dispuesto y ansioso por hacerlo», dijo Johnson en una conferencia de prensa en la que criticó a la congresista electa.

«Mientras tanto, en lugar de hacer videos de TikTok, debería estar sirviendo a sus electores, podría estar tomando sus llamadas», agregó el republicano, que se ha negado a posesionar a la demócrata que representa al Séptimo Distrito congresional de Arizona, de mayoría latina.

Grijalva, la primera mujer latina electa para representar Arizona en el Congreso de EE.UU., tiene más de tres semanas esperando tomar posesión de su puesto, después de una abrumadora victoria en una elección especial donde obtuvo cerca del 70 % de los votos.

Inicialmente, Johnson había argumentado que esperaba la certificación de su victoria, emitida la semana pasada por la Secretaria de Estado de Arizona.

Para Grijalva la demora «es intencional», según ha dicho. Su voto forzaría una votación en el pleno de la Cámara sobre si se debe exigir a la Administración del presidente Donald Trump que publique los archivos de Epstein.

«Está haciendo todo lo posible para proteger a esta administración de la rendición de cuentas. Eso no es liderazgo, es obstrucción», ha señalado la hispana, que reemplaza en el cargo a su padre, el congresista Raúl Grijalva, que murió en marzo pasado de cáncer.

Por su parte, la fiscal general de Arizona, la demócrata Kris Mayes, amenazó la semana pasada a Johnson con emprender acciones legales por el retraso.

Grijalva estuvo este fin de semana en Tucson, ciudad más importante de su distrito que comparte frontera con México, como parte de la protesta ‘No Kings’ contra el presidente Donald Trump. EFE

