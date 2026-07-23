Jordania condena «asalto» de miles de colonos israelíes en la Explanada de las Mezquitas

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Amán, 23 jul (EFE).- El Ministerio de Exteriores jordano condenó este jueves el «asalto» por el extremista ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, junto a más de 3.200 colonos israelíes a la Explanada de las Mezquitas, lugar sagrado de culto para los musulmanes situado en la ocupada Ciudad Vieja de Jerusalén bajo custodia de Jordania.

El departamento del ramo tildó de «asalto» su entrada al lugar de culto «bajo la protección de la Policía de ocupación israelí», y también condenó «los ataques contra los fieles, las acciones provocadoras de los extremistas y la policía, el izamiento de banderas israelíes y la incitación a la violencia por parte de grupos extremistas».

«Estas acciones constituyen una flagrante violación del statu quo histórico y legal en la Mezquita de Al Aqsa, una profanación de la santidad de la mezquita, una escalada reprobable, un acto de barbarie y una provocación inaceptable», recalcó el ministerio.

Las declaraciones se producen después de que este jueves, con motivo de la festividad judía de Tisha B’Av, que conmemora la destrucción del Primer y Segundo Templo, miles de colonos israelíes entraron en la Explanada, donde se ubican ambos templos.

Jordania mantiene un papel de custodio de la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, donde se encuentran Al Aqsa y la Cúpula de la Roca, papel reconocido en el tratado de paz firmado con Israel en 1994 y, sobre el terreno, lo ejerce a través del Waqf y de su Ministerio de Asuntos Islámicos.

El portavoz de Exteriores jordano, Fuad Majali, reafirmó en la nota el «rechazo absoluto» del reino hachemita, y consideró el incidente «una flagrante violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, una clara infracción contra los lugares sagrados islámicos y cristianos en la Jerusalén ocupada».

«Es un acto imprudente e inaceptable que pretende imponer una nueva realidad en la Mezquita de Al Aqsa mediante el intento de dividirla temporal y espacialmente», reiteró.

El portavoz hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que adopte una postura firme que obligue a Israel, «como potencia ocupante, a cesar sus continuas violaciones contra los lugares sagrados».

Por su parte, el secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmy, también condenó el «asalto», y subrayó «el grave peligro que representa» el plan de dividir Al Aqsa, «impulsado por un grupo de extremistas israelíes que controlan el gobierno de ocupación y dictan sus políticas».EFE

hy-kba