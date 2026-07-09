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Jordania denuncia que Irán ha lanzado misiles contra su país tras ataques al Golfo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Amán, 9 jul (EFE).- El Gobierno jordano denunció este jueves que Irán ha lanzado misiles contra su territorio, horas después de que llevara a cabo acciones contra Baréin y Kuwait.

El portavoz del Gobierno, Muhammad al Momani, aseguró que las sirenas de alerta sonaron en el país «tras la violación del espacio aéreo del reino por misiles lanzados desde Irán», según la agencia oficial de noticias jordana, Petra.

Al Momani añadió que las Fuerzas Armadas jordanas se encuentran en estado de «máxima alerta y preparadas para hacer frente a cualquier amenaza contra la seguridad» del país. EFE

hy-ijm/rml

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